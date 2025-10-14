2025 में सिर्फ 3 फिल्में हुईं सुपरहिट, लिस्ट में एक भी नई बॉलीवुड फिल्म को नहीं मिली जगह

इस साल 'छावा' से लेकर 'कुली' और 'जाट' जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. किसी ने 600 करोड़ का कलेक्शन कर डाला तो किसी ने 200 और किसी ने 300 करोड़ का. कई फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने आराम से 100 करोड़ बटोर लिए.

यानी कुछ बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गईं तो तो कुछ हिट और कुछ फ्लॉप भी हुईं. इस बीच अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस साल कि हिट और फ्लॉप के अलावा वो कौन सी फिल्में हैं जो सुपरहिट कैटेगरी में आती हैं. तो हम आपके लिए ये जानकारी लाए हैं.

इस साल हिंदी में कितनी फिल्में हुईं सुपरहिट

साल 2025 में सिर्फ 3 फिल्में हिंदी बेल्ट में सुपरहिट कैटेगरी में शामिल हो पाईं. इन फिल्मों की लिस्ट देखेंगे तो वो चौंकाने वाली है. दरअसल सिर्फ एक फिल्म है जो इसी साल रिलीज हुई है और सुपरहिट हुई है. इसके अलावा, दो फिल्में ऐसी हैं जो पुरानी हैं और इस साल री-रिलीज की गई हैं.

इन फिल्मों की लिस्ट आप नीचें देख सकते हैं. बता दें कि ये लिस्ट कोईमोई के डेटा के मुताबिक है और 14 अक्टूबर तक का है.

कांतारा चैप्टर 1 (हिंदी वर्जन)- 150.67 करोड़ रुपये अभी तक (कमाई अभी जारी है)

सनम तेरी कसम (री-रिलीज)- 35.55 करोड़ रुपये

ये जवानी है दीवानी (री-रिलीज)- 22.04 करोड़ रुपये

दो पुरानी फिल्मों ने किया कमाल

हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम' और रणबीर कपूर की 'ये जवानी है दीवानी' को दोबारा से रिलीज किया गया. इन फिल्मों को लेकर लोगों का नॉस्टैल्जिया और प्यार इतना ज्यादा था कि लोगों ने उमड़-उमड़कर इनकी टिकटें खरीदीं.

यही वजह रही कि हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम' जहां पिछली बार रिलीज होने के बाद फ्लॉप हो गई थी. वहीं इस बार ओपनिंग डे पर ही 4.50 करोड़ रुपये का कमाल कलेक्शन किया. तो वहीं रणबीर की 'ये जवानी है दीवानी' ने भी 1.15 करोड़ रुपये का ओपनिंग डे कलेक्शन किया था.