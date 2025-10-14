'थामा' रिलीज होते ही सबसे पहले देगी अक्षय कुमार को मात, बाकी के रिकॉर्ड बाद में टूटेंगे!

दीवाली के मौके पर मैडॉक फिल्म्स की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म 'थामा' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की कहानी मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है. स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया जैसी फिल्मों के बाद इस फिल्म का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं.

वैंपायर लव स्टोरी और एक्शन-कॉमेडी का डोज एक साथ मिलने वाला है. इसलिए भी इस फिल्म का बज बना हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो सकती है.

मैडॉक फिल्म्स की टॉप 5 ओपनिंग लेने वाली फिल्में

मैडॉक फिल्म्स ने अपनी पिछली फिल्मों से साबित किया है कि ये प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड के अग्रणी प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है. एक के बाद एक कमाल की कहानियों को इस प्रोडक्शन हाउस ने दर्शकों के सामने उतारा है.

इस प्रोडक्शन हाउस की टॉप 5 ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं. बता दें कि यहां इस्तेमाल किया गया डेटा कोईमोई के मुताबिक है.

स्त्री 2- 64.8 करोड़

छावा- 33.1 करोड़

स्काई फोर्स- 15.3 करोड़

लव आज कल- 12.4 करोड़

कॉकटेल- 10.75 करोड़

'थामा' करेगी अक्षय कुमार के रिकॉर्ड पर वार!

पिंकविला के मुताबिक, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' पहले दिन 17 से 22 करोड़ रुपये कमा सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये कॉकटेल और लव आज कल को आराम से पीछे छोड़ देगी. इसके अलावा, अक्षय कुमार की इसी साल रिलीज हुई 'स्काई फोर्स' का ओपनिंग डे कलेक्शन भी खतरें में आ सकता है.

'थामा' के बारे में

इस फिल्म की कहानी वैंपायर के रोल में दिखे आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के इर्द-गिर्द घूमने वाली है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहद ताकतवर शैतान के रूप में दिखने वाले हैं.

उनके अलावा, मुंज्या, भेड़िया और स्त्री इन तीनों का जबरदस्त कैमियो भी देखने को मिलने वाला है. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.