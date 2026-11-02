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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमेहंदी, निकाह और ग्रैंड रिसेप्शन: उमर अब्दुल्ला की शादी की इनसाइड तस्वीरें आईं सामने

मेहंदी, निकाह और ग्रैंड रिसेप्शन: उमर अब्दुल्ला की शादी की इनसाइड तस्वीरें आईं सामने

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर टीवी पत्रकार निधि राजदान से शादी की है. अब उनके वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिनमें दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 03:40 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मशहूर टीवी पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक-दूसरे से निकाह किया.

अब उनकी शादी की रस्मों से जुड़ी मेहंदी, निकाह और ग्रैंड रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इन तस्वीरों में शादी के खास पलों की झलक देखने को मिल रही है, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

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उमर अब्दुल्ला की शादी की इनसाइड तस्वीरें
उमर अब्दुल्ला ने 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर निधि राजदान के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी शादी की जानकारी दी थी.  सोशलव मीडिया पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. शादी में दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए. निधि के माता-पिता एमके राजदान और सरला राजदान भी इस खास मौके पर मौजूद रहे.

मेहंदी, निकाह और ग्रैंड रिसेप्शन: उमर अब्दुल्ला की शादी की इनसाइड तस्वीरें आईं सामने

पेस्टल कलर के आउटफिट में नजर आया कपल
शादी के मौके पर कपल पेस्टल कलर के आउटफिट में नजर आया. लुक की बात करें तो निधि राजदान ने पेस्टल कलर की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने सिंपल ब्लाउज कैरी किया. उन्होंने नेकलेस वियर किया और मांगटीका भी लगाया. निधि राजदान ने अपने मेकअप को काफी सटल रखा. वो इस खास दिन पर बेहद की खूबसूरत लग रही थी.

वहीं उमर अब्दुल्ला ने ग्रे कलर का कुर्ता और पायजामा पहना था. साथ ही उन्होंने लाइट कलर की कोटी भी कैरी की.

मेहंदी, निकाह और ग्रैंड रिसेप्शन: उमर अब्दुल्ला की शादी की इनसाइड तस्वीरें आईं सामने

उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के मेहंदी फंक्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें दोनों का शाही अंदाज देखने को मिला. इस खास मौके पर निधि रेड कलर के हैवी वर्क वाले शरारा सूट में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उमर अब्दुल्ला इस दौरान चेक पैटर्न के कोट-पैंट सूट में दिखाई दिए. दोनों ने साथ में कई तस्वीरें खिंचवाईं, जिनमें उनकी खुशी साफ झलक रही है. 

मेहंदी, निकाह और ग्रैंड रिसेप्शन: उमर अब्दुल्ला की शादी की इनसाइड तस्वीरें आईं सामने

रिसेप्शन में दिखा शाही अंदाज
रिसेप्शन की तस्वीरों में उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिली. इस खास मौके पर निधि ने पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी, जिसे उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया. रिसेप्शन में उमर अब्दुल्ला ब्लैक ब्लेजर और मैचिंग पैंट में अपने शाही अंदाज में दिखाई दिए. दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
OMAR ABDULLAH
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