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चारु असोपा ने बेटी पर लुटाया खूब प्यार, नन्ही जियाना का 5वां बर्थडे बना यादगार
चारु असोपा की बेटी जियाना पांच साल की हो गई है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर बर्थडे की प्यारी तस्वीरें शेयर कर बेटी के लिए खास मैसेज लिखा और बताया ज़ियाना उनके लिए कितनी ख़ास है .
चारु असोपा ने बेटी जियाना के जन्मदिन की कुछ अनदेखी खुशियां फैंस के साथ शेयर कीं. मां-बेटी की प्यारी तस्वीरों में उनका खूबसूरत रिश्ता और जियाना की मासूम शरारतें देखने को मिल रही हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 02:48 PM (IST)
Tags :Charu Asopa
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