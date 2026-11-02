चारु असोपा ने बेटी पर लुटाया खूब प्यार, नन्ही जियाना का 5वां बर्थडे बना यादगार

जियाना के पांचवें जन्मदिन पर चारु ने अपनी बेटी के इस ख़ास दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक्ट्रेस के लिए उनकी बेटी का हर साल बड़ा होना, बहुत ही खुशी के साथ भावुक कर देने वाला एहसास भी है. उनकी पोस्ट में मां का यही प्यार देखने को मिलता है.