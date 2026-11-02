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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनचारु असोपा ने बेटी पर लुटाया खूब प्यार, नन्ही जियाना का 5वां बर्थडे बना यादगार

चारु असोपा ने बेटी पर लुटाया खूब प्यार, नन्ही जियाना का 5वां बर्थडे बना यादगार

चारु असोपा की बेटी जियाना पांच साल की हो गई है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर बर्थडे की प्यारी तस्वीरें शेयर कर बेटी के लिए खास मैसेज लिखा और बताया ज़ियाना उनके लिए कितनी ख़ास है .

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 Nov 2026 02:48 PM (IST)
चारु असोपा की बेटी जियाना पांच साल की हो गई है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर बर्थडे की प्यारी तस्वीरें शेयर कर बेटी के लिए खास मैसेज लिखा और बताया ज़ियाना उनके लिए कितनी ख़ास है .

चारु असोपा ने बेटी जियाना के जन्मदिन की कुछ अनदेखी खुशियां फैंस के साथ शेयर कीं. मां-बेटी की प्यारी तस्वीरों में उनका खूबसूरत रिश्ता और जियाना की मासूम शरारतें देखने को मिल रही हैं.

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टीवी की फेमस एक्ट्रेस चारु असोपा की बेटी जियाना ने कल अपना पांचवा जन्मदिन बहुत ही ख़ास अंदाज़ में मनाया. इस मौके पर चारु असोपा ने अपने इंस्टाग्राम पर बर्थडे सेलिब्रेशन की बहुत ख़ास और प्यारी तस्वीरें शेयर की. जिसमें जियाना बहुत खुश दिखाई दे रही है.
टीवी की फेमस एक्ट्रेस चारु असोपा की बेटी जियाना ने कल अपना पांचवा जन्मदिन बहुत ही ख़ास अंदाज़ में मनाया. इस मौके पर चारु असोपा ने अपने इंस्टाग्राम पर बर्थडे सेलिब्रेशन की बहुत ख़ास और प्यारी तस्वीरें शेयर की. जिसमें जियाना बहुत खुश दिखाई दे रही है.
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जन्मदिन पर जियाना ने पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक पहनी है जिसमें जियाना बहुत ही प्यारी लग रही है . जियाना के चेहरे की प्यारी सी मुस्कान और नटखट अंदाज़ हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं .
जन्मदिन पर जियाना ने पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक पहनी है जिसमें जियाना बहुत ही प्यारी लग रही है . जियाना के चेहरे की प्यारी सी मुस्कान और नटखट अंदाज़ हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं .
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चारु असोपा ने इन तस्वीरो के साथ अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा उन्होंने लिखा कि पांच साल पहले जियाना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी और अब उसे एक समझदार, प्यारी बच्ची के रूप में बड़ा होते देखना उनकी सबसे बड़ी खुशी है.
चारु असोपा ने इन तस्वीरो के साथ अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा उन्होंने लिखा कि पांच साल पहले जियाना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी और अब उसे एक समझदार, प्यारी बच्ची के रूप में बड़ा होते देखना उनकी सबसे बड़ी खुशी है.
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जियाना के पांचवें जन्मदिन पर चारु ने अपनी बेटी के इस ख़ास दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक्ट्रेस के लिए उनकी बेटी का हर साल बड़ा होना, बहुत ही खुशी के साथ भावुक कर देने वाला एहसास भी है. उनकी पोस्ट में मां का यही प्यार देखने को मिलता है.
जियाना के पांचवें जन्मदिन पर चारु ने अपनी बेटी के इस ख़ास दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. एक्ट्रेस के लिए उनकी बेटी का हर साल बड़ा होना, बहुत ही खुशी के साथ भावुक कर देने वाला एहसास भी है. उनकी पोस्ट में मां का यही प्यार देखने को मिलता है.
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चारु असोपा और राजीव सेन की शादी 16 जून 2019 को हुई थी और करीब दो साल बाद 1 नवंबर 2021 में उन्होंने अपनी बेटी जियाना को जन्म दिया. अब जियाना पांच साल की हो गई है और जियाना का यह जन्मदिन चारु के लिए बेहद ख़ास और यादगार रहा है.
चारु असोपा और राजीव सेन की शादी 16 जून 2019 को हुई थी और करीब दो साल बाद 1 नवंबर 2021 में उन्होंने अपनी बेटी जियाना को जन्म दिया. अब जियाना पांच साल की हो गई है और जियाना का यह जन्मदिन चारु के लिए बेहद ख़ास और यादगार रहा है.
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चारु और जियाना के बीच बहुत ही खास और मजबूत रिश्ता है. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ बिताए कुछ ख़ास पलों की तस्वीरें शेयर करती रहती है. उनकी तस्वीरों और पोस्ट से साफ पता चलता है कि जियाना उनकी जिंदगी में कितनी अहम जगह रखती हैं.
चारु और जियाना के बीच बहुत ही खास और मजबूत रिश्ता है. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ बिताए कुछ ख़ास पलों की तस्वीरें शेयर करती रहती है. उनकी तस्वीरों और पोस्ट से साफ पता चलता है कि जियाना उनकी जिंदगी में कितनी अहम जगह रखती हैं.
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जियाना के पांचवें जन्मदिन का यह सेलिब्रेशन चारु और उनकी बेटी के लिए बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर आया है . एक्ट्रेस का अपनी प्यारी सी बेटी के लिए लिखा प्यार भरा संदेश भी बताता है कि मां के लिए बेटी की मुस्कान और उसकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है.
जियाना के पांचवें जन्मदिन का यह सेलिब्रेशन चारु और उनकी बेटी के लिए बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर आया है . एक्ट्रेस का अपनी प्यारी सी बेटी के लिए लिखा प्यार भरा संदेश भी बताता है कि मां के लिए बेटी की मुस्कान और उसकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है.
Published at : 02 Nov 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Charu Asopa

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