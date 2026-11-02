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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का वीकेंड एडवांस बुकिंग में तहलका, 50 करोड़ का आंकड़ा किया टच

'रामायण' का वीकेंड एडवांस बुकिंग में तहलका, 50 करोड़ का आंकड़ा किया टच

'रामायण' एडवांस बुकिंग में धमाकेदार कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने वीकेंड एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर ली है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Nov 2026 03:19 PM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की एडवांस बुकिंग जोरों-शोरों से चल रही है. फिल्म ने वीकेंड एडवांस बुकिंग में 50 करोड़ की कमाई कर ली है. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 5 नवंबर गुरुवार को (ओपनिंग डे) के लिए 25.94 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है. फिल्म के 6.05 लाख टिकट बिके. वहीं शुक्रवार को फिल्म ने 13.44 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है. फिल्म के 3.19 लाख टिकट बिके.

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'रामायण' की वीकेंड एडवांस बुकिंग

शनिवार के लिए फिल्म ने 10.28 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है. फिल्म के 2.62 लाख टिकट बिके. फिल्म के टोटल 11.87 लाख टिकट बिक चुके हैं और वीकेंड की एडवांस बुकिंग की टोटल 49.67 करोड़ की कमाई हो गई है. फिल्म को टोटल 37,685  शोज मिल चुके हैं. टोटल कमाई में हिंदी का दबदबा बना हुआ है. हिंदी भाषा की लगभग 84 परसेंट हिस्सेदारी, कन्नड़ भाषा की 9 परसेंट और तेलुगु भाषा की 5 परसेंट हिस्सेदारी है.

 
 
 
 
 
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बता दें कि फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म दो पार्ट में आ रही है. पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हो रहा है. दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने की खबरें हैं. हालांकि, ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट टल सकती है. लेकिन अभी तक मेकर्स ने इसे लेकर ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है. 

फिल्म की कास्ट

फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वो भगवान राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण का किरादर प्ले कर रहे हैं. यश फिल्म में रावण के रोल में हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल जैसे स्टार्स भी हैं. फिल्म से सभी के फर्स्ट लुक सामने आ गए हैं. फिल्म में सनी देओल का भी अहम रोल है. वो इस फिल्म में हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि, सनी देओल का फर्स्ट लुक अभी तक सामने नहीं आया है. 

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 02 Nov 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
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