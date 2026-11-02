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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये

यूपी में इन गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म, अब नहीं मिलेंगे 1 लाख रुपये

नीति के तहत चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये की सब्सिडी निर्धारित थी. परिवहन विभाग के मुताबिक, अब तक 21,057 वाहनों को सब्सिडी जारी की जा चुकी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 02 Nov 2026 02:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाली एक लाख रुपये की सब्सिडी अब नहीं मिलेगी. प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत चार पहिया ई-वाहनों की बिक्री का निर्धारित लक्ष्य समय से करीब डेढ़ साल पहले ही पूरा हो गया है. इसलिए अब इस सब्सिडी खत्म कर दिया गया है. पांच साल में 25 हजार वाहनों को सब्सिडी देने का लक्ष्य था.

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 को 14 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया था. इस नीति की वैधता 13 अक्टूबर 2027 तक है. इसके तहत प्रदेश में निर्मित, खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया, चार पहिया, बस और ट्रक की खरीद पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया था. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से भी छूट दी गई है.

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नीति के तहत चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये की सब्सिडी निर्धारित थी. परिवहन विभाग के मुताबिक, अब तक 21,057 वाहनों को सब्सिडी जारी की जा चुकी है, जबकि करीब चार हजार आवेदन लंबित हैं. निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बाद नए खरीदारों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है.

सबसे ज्यादा मांग चार पहिया ईवी की

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि चार पहिया ईवी की मांग तेजी से बढ़ी है. वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर के बीच 9,312 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए थे. वहीं, वर्ष 2026 में इसी अवधि में यह आंकड़ा बढ़कर 14,065 पहुंच गया. पेट्रोलियम संकट और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच भी इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बनी हुई है. खास बात यह है कि सब्सिडी बंद होने के बाद भी चार पहिया ईवी की बिक्री में तेजी देखी जा रही है.

बस और ट्रक खरीदने में नहीं दिख रही रुचि

एक तरफ चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बस और मालवाहक वाहनों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं. नीति के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों और 1,000 इलेक्ट्रिक गुड्स वाहनों को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ नौ बसों और 42 मालवाहक वाहनों को ही सब्सिडी मिली है. परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के मुताबिक, सबसे ज्यादा सब्सिडी की मांग चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में रही है. अब तक 21 हजार से अधिक वाहनों को सब्सिडी जारी की जा चुकी है.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:47 PM (IST)
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