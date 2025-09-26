'ओजी' न होती तो 100 करोड़ी फिल्म के लिए तरसते रह जाते इमरान हाशमी!
Emraan Hashmi Highest Grossing Films: इमरान हाशमी कई सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. लेकिन 'ओजी' से पहले उनकी किसी भी फिल्म ने 100 करोड़ नहीं कमाए. देखें उनकी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट.
इमरान हाशमी बीते दो दशकों से फिल्मी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में तो की लेकिन एक्टर की फिल्म कभी 100 करोड़ के क्लब तक नहीं पहुंच पाईं.
हालांकि, 25 सितंबर को पवन कल्याण संग उनकी फिल्म 'दे कॉल मी ओजी' रिलीज हुई. ओपनिंग डे से ही ये फिल्म जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इमरान की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है.
इमरान हाशमी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
इमरान हाशमी के 22 साल के करियर में दे कॉल हिम ओजी ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. इस फिल्म के जरिए एक्टर ने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा और पवन कल्याण संग उनकी फ्रेश जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है.
लंबे समय से एक्टर अपने किरदारों से ऑडियंस को इंप्रेस कर रहे हैं. इमरान हाशमी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट कुछ इस प्रकार हैं-
1. द डर्टी पिक्चर
इमरान हाशमी के साथ इस फिल्म में विद्या बालन और नसीरुद्दीन शाह को भी देखा गया था. साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सिल्क की जीवन पर आधारित इस फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया गया.
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी ने 'ओजी' से पहले इमरान हाशमी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सबसे टॉप पर अपनी जगह बनाई थी. बॉक्स ऑफिस पर 'द डर्टी पिक्चर' ने 80 करोड़ का बिजनेस किया था.
2. बादशाहो
2017 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की इस फिल्म ने थिएटर्स में ठीक-ठाक ही परफॉर्म किया था. खास अंदाज और पर्सनैलिटी से एक्टर ने सभी का दिल चुरा लिया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इस मल्टीस्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 78.1 करोड़ रुपए कमाए थे.
3. राज 3
हॉरर फिल्मों के बेताज बादशाह विक्रम भट्ट की ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई. इस फिल्म में इमरान हाशमी और बिपाशा बसु ने अपने कई इंटीमेट सीन्स से दर्शकों को चौंकाया दिया था. थिएटर्स में ये फिल्म सेमीहिट साबित हुई और बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 'राज 3' ने अपने खाते में 70.07 करोड़ रुपए जमा किए थे.
4. वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई
बालाजी मोशन के बैनर तले बनी ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अंडरवर्ल्ड के क्राइम को बखूबी पर्दे पर दर्शाया गया था. इमरान हाशमी के अलावा फिल्म में अजय देवगन, प्राची देसाई, रणदीप हुड्डा समेत कई कलाकर थे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 55.47 करोड़ की कुल कमाई की.
5. मर्डर 2
इमरान हाशमी की हाईएस्ट ग्रौसिंग फिल्म्स की लिस्ट में 'मर्डर 2' का नाम भी शामिल है. इसकी कहानी और फिल्म के गाने आज भी दर्शकों के जहन में ताजा हैं. इस मूवी में हमेशा की तरह ही इमरान हाशमी ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस और चार्म का जलवा बिखेर सभी को अपना दीवाना बना लिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 47.90 करोड़ का बिजनेस किया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL