अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने रिलीज होते ही ठीकठाक प्रदर्शन किया और एक हफ्ते के अंदर ही बजट का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया.

अब इमरान हाशमी-पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' रिलीज होने के बाद भी खिलाड़ी कुमार की इस फेमस फ्रेंचाइजी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शक बटोरने जारी रखे हैं. फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म 100 करोड़ी होने से कितनी दूरी पर है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अक्षय कुमार की फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, ओपनिंग डे पर 12.5 करोड़ और दूसरे दिन 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. तीसरे दिन फिल्म की कमाई सबसे ज्यादा 21 करोड़ रही. चौथे और पांचवें दिन फिल्म ने 5.5 और 6.5 करोड़ रुपये बटोरे.

छठवें और सातवें दिन 4.5 फिर 4 करोड़ कमाते हुए 'जॉली एलएलबी 3' ने 74 करोड़ रुपये का फर्स्ट वीक कलेक्शन किया. वहीं आज 8वें दिन 4:20 बजे तक 1.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए फिल्म ने टोटल 75.2 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

'जॉली एलएलबी 3' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक, अक्षय की इस फिल्म को 80 करोड़ रुपये में बनाया गया है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, एक हफ्ते में 113 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

अक्षय कुमार की 2025 में आई फिल्मों में किसका रिकॉर्ड टूटेगा पहले?

इस साल अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' से पहले 3 बॉलीवुड फिल्में आईं जिनकी कमाई सैक्निल्क के मुताबिक आप नीचे देख सकते हैं.

हाउसफुल 5- 183.3 करोड़

स्काई फोर्स- 112.75 करोड़

केसरी चैप्टर 2- 92.73 करोड़

ऊपर की लिस्ट से जाहिर है अक्षय कुमार को इस साल आई 'केसरी चैप्टर 2' का रिकॉर्ड सबसे पहले टूट सकता है. अगर ये रिकॉर्ड टूटता है जो आने वाले वीकेंड में हो भी सकता है तो ऐसी भी उम्मीद है कि फिल्म 100 करोड़ के करीब भी पहुंच सकती है. हालांकि, ये शनिवार और रविवार के आंकड़ों पर निर्भर करेगा.

'जॉली एलएलबी 3' के बारे में

2013 से शुरू हुई इस कॉमिक फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को भी सुभाष कपूर ने निर्देशित किया है. इस बार पहली फिल्म के जॉली अरशद और दूसरे पार्ट के जॉली अक्षय की जोड़ी एक साथ लाई गई है. सौरभ शुक्ला हर पार्ट की तरह इसमें भी मौजूद हैं. हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव भी अहम भूमिकाओं में हैं.