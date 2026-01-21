शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. शाहिद कपूर फिल्म में गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं तृप्ति डिमरी उनकी गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आ ही हैं. इस फिल्म में एक्शन, प्यार और बदले की कहानी देखने को मिलेगी. फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है. ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

कैसा है ट्रेलर?

ओ रोमियो के ट्रेलर में गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की कहानी दिखाई गई है. ये एक रोमांटिक-एक्शन ड्रामा है. ट्रेलर में शाहिद कपूर खतरनाक अवतार में दिखे. उनका डांस, एक्शन टॉप नॉच. फिल्म का म्यूजिक भी शानदार है. तृप्ति डिमरी संग शाहिद की केमिस्ट्री खूब जमी है. उनके बीच इंटेंस रोमांस देखने को मिलेगा. ट्रेलर में डायलॉग शानदार हैं. 'वो लड़की बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही साथ में तेरे चिथड़े भी उड़ा देगी' जैसे डायलॉग ट्रेलर में सुनने को मिले.

ट्रेलर में तृप्ति डिमरी शुरू में शांत लड़की के तौर पर दिखी. लेकिन फिर धीरे-धीरे उनका मकसद सामने आता है. तृप्ति को रिवेंज अवतार में देखा जाएगा. हुसैन उस्तरा बने शाहिद को जब तृप्ति की असलियत पता चलेगी तो कहानी में जबरदस्त मोड़ आएगा. इस फिल्म में प्यार और इंतेकाम की कहानी देखने को मिलेगी.

यहां देखें ट्रेलर...

फिल्म में शाहिद और तृप्ति के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल, अरुण ईरानी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. दिशा पाटनी को फिल्म में आइटम नंबर करते हुए देखा जाएगा. अविनाश तिवारी भी फिल्म में विलेन के रोल में नजर आएंगे. अविनाश का लुक काफी पसंद किया जा रहाहै. फिल्म ओ रोमियो को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म वेलेंटाइन वीक में रिलीज हो रही है. फिल्म को आप 13 फरवरी 2026 को थिएटर में देख पाएंगे.