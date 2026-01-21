सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग फुल स्विंग में चल रही है. फिल्म पूरे देश में 9000 शोज से ओपन हुई है. आगे और भी शोज ओपन हो रहे हैं जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी और फिल्म ने एडवांस बुकिंग में रफ्तार पकड़ी हुई है. फिल्म के लाख से ज्यादा टिकट बिक गए हैं और फिल्म ने धुरंधर को पीछे छोड़ दिया है.

बॉर्डर 2की एडवांस बुकिंग (Border 2 Advance Booking )

बता दें कि बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग इंडिया में सोमवार सुबह से शुरू हुई. बुधवार सुबह तक फिल्म के लाख से ज्यादा टिकट बिक गए हैं. Sacnilk के मुताबिक, अभी तक ओपनिंग डे के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग 3.43 करोड़ की रही है. आगे-आगे इसका आंकड़ा बढ़ने वाला है. बुकमायशो के मुताबिक, हर घंटे फिल्म के 3 हजार टिकट बिक रहे हैं. दो दिनों में फिल्म धमाल मचाने के लिए तैयार है.

बता दें कि फिल्म की रिलीज के 2 दिन बचे हैं और एडवांस बुकिंग में बॉर्डर 2 ने सनी देओल की जाट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जाट ने 2.4 करोड़ कमाए थे और 9 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर ने 2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी. धुरंधर ने 28 करोड़ की ओपनिंग की थी. बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग रोज बढ़ रही है और इस हिसाब से फिल्म की धमाकेदार ओपनिंग होने वाली है.

बॉर्डर 2 के बारे में बात करें तो ये फिल्म 1997 में आई जेपी दत्ता की बॉर्डर की सीक्वल है. अब बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म को भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी. फिल्म को लेकर बहुत बज है. 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हो रही इस फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं. फिल्म के गाने भी रिलीज हो गए हैं. गानों को फैंस पसंद कर रहे हैं. संदेसे आते हैं तो अभी से फैंस का फेवरेट हो गया है.