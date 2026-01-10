हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ

Video: संगीत सेरेमनी में नुपुर सेनन ने होने वाले सजना के लिए इस गाने पर किया डांस, बहन कृति ने भी दिया साथ

Dance Video: कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. उनके शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं. संगीत सेरेमनी में नुपुर ने अपने होने वाले पति स्टेबिन के लिए एक परफॉर्मेंस दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 10 Jan 2026 01:17 PM (IST)
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं. लंबे समय से डेट करने के बाद ये कपल 11 जनवरी को शादी करने जा रही है. नुपुर और स्टेबिन की शादी उदयपुर में हो रही है. फैमिली हर फंक्शन को बहुत ही धूमधाम से मना रही है. शुक्रवार को संगीत सेरेमनी रखी गई थी. जिसमें नुपुर की बहन कृति सेनन से लेकर उनकी मां तक सभी ने परफॉर्म किया. सभी ने अपने डांस से फ्लोर पर आग लगा दी. जब सभी परफॉर्म कर रहे थे तो नुपुर कैसे पीछे रह सकती थीं. उन्होंने अपने होने वाले पति स्टेबिन के लिए डांस किया. इस डांस परफॉर्मेंस में उनकी ब्राइडमेड्स ने भी साथ दिया.

सजना जी वारी-वारी पर किया डांस

संगीत का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नुपुर होने वाली पति स्टेबिन के लिए सजना जी वारी-वारी गाने पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. नुपुर का साथ उनकी बहन कृति सेनन ने दिया है. इसके अलावा उनकी दोस्त भी साथ में डांस करती नजर आ रही हैं. अपनी होने वाली पत्नी को डांस करता देख सामने बैठे स्टेबिन खूब एंजॉय कर रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KritiSanon Fanclub...♡ (@kriti.ksanon)

स्टेबिन-नुपुर ने किया डांस

नुपुर के डांस के बाद कपल ने भी साथ में डांस किया. नुपुर और स्टेबिन साथ में गल्ला गुड़िया गाने पर डांस करते हुए नजर आए. दोनों के साथ डांस पर सभी लोग खूब हूटिंग कर रहे थे. बहन नुपुर की शादी को खास बनाने के लिए कृति खूब मेहनत कर रही हैं. वो हर फंक्शन में बहन के साथ नजर आ रही हैं. कपल की हल्दी सेरेमनी 9 जनवरी को हुई थी, जिसकी तस्वीरों और वीडियो क्लिप में कपल के साथ-साथ कृति सेनन भी ढोल की थाप पर खुशी से नाचते हुए दिखे.

ये भी पढ़ें: O' Romeo Teaser Out: गोलियां बरसाते खूंखार अंदाज में दिखे शाहिद, नाटा पाटेकर-फरीदा जलाल ने चौंकाया, जबरदस्त है 'ओ रोमियो' का टीजर

Published at : 10 Jan 2026 01:17 PM (IST)
