शाहिद कपूर की पिछले साल देवा रिलीज हुई थी लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं अब एक्टर बॉक्स ऑफिस पर अपनी नई अपकमिंग फिल्म से धमाका करने की तैयारी में है. दरअसल शाहिद की ‘ओ रोमियो’ रिलीज होने वाली है. हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें शाहिद खून से लथपथ चेहरे के साथ खूंखार अंदाज में दिख रहे हैं. इसके बाद से फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है. वहीं मेकर्स ने आज ‘ओ रोमियो’ का धांसू टीजर रिलीज कर दिया है.

‘ओ रोमियो’ का टीजर हुआ जारी

शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘ओ रोमियो’ की पहली झलक आज मेकर्स ने जारी कर दी. टीजर काफी धमाकेदार है और शाहिद के अलावा फिल्म के 8 स्टार्स की भी झलक इसने दे दी है. साजिद नाडियाडवाला की इस फिल्म का एक मिनट 35 सेकंड का वीडियो क्लिप शनिवार सुबह जारी किया गया. इस फिल्म से निर्माता विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की रीयूनियन हुई है और ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर एक दमदार और इम्प्रेसिव लव स्टोरी है.

'ओ रोमियो' के टीजर में 12 स्टार्स की मिली झलक

टीज़र से पता चलता है कि 'ओ रोमियो' वन साइडेड लव के बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जो एक इंटेंस इमोशनल और उथल-पुथल भरी कहानी है और प्यार के ठुकराए जाने के दर्द को दिखाती है. क्लिप में शाहिद कपूर अपने पूरे शरीर पर बने टैटू को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. वे गुंडों से लड़ते और गोलियां चलाते हुए भी नजर आते हैं. टीज़र में फिल्म के बाकी कलाकारों - तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, ​​विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया की भी धलक दिखाई गई है. टीज़र में फरीदा जलाल भी अपने दमदार अवतार से इम्प्रेस करती नजर आ रही हैं. ओवरऑल ओ रोमियो का टीजर काफी धांसू है.

कब रिलीज होगी 'ओ रोमियो'?

ओ रोमियो एक शानदार एक्शन थ्रिलर होने की उम्मीद है. यह फिल्म 14 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. टीजर के आने के बाद अब इस फिल्म को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच चुकी है. वहीं फिल्म की रिलीज की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म शाहिद की एक अदद हिट की ख्वाहिश पूरी कर पाती है या नहीं.