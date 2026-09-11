ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘हनुमान अंश’ देखने पहुंचीं निमरत कौर, बोलीं- ‘सबसे प्यारा, दिल छू लेने वाला सिनेमा’

‘हनुमान अंश’ देखने पहुंचीं निमरत कौर, बोलीं- ‘सबसे प्यारा, दिल छू लेने वाला सिनेमा’

निमरत कौर ने अपनी टीम के साथ ‘हनुमान अंश’ देखी और फिल्म की जमकर तारीफ की. एक्ट्रेस ने इसे दिव्य अनुभव बताते हुए पूरी टीम को बधाई दी और लोगों से फिल्म देखने की अपील की.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 11 Sep 2026 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

‘हनुमान अंश’ को मिल रही सेलेब्स की तारीफों के कारण फिल्म की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को ऑडियंस का खूब प्यार मिल रहा है. बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम भी इसके सपोर्ट में सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में अब निमरत कौर भी अपनी टीम के साथ फिल्म देखने पहुंची है. इस फिल्म की कहानी और कमाई की चर्चा तो हो ही रही है, इसे देखने वाले लोग अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं. यही वजह है कि रिलीज के कई हफ्तों बाद भी ‘हनुमान अंश’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. अब निमरत कौर की तारीफ के बाद फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ती नजर आ रही है.

एक्ट्रेस निमरत कौर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पूरी टीम के साथ सिनेमा हॉल की फोटोज शेयर कीं हैं. साथ ही, उन्होंने नीम करौली आश्रम की भी फोटो पोस्ट की है. एक्ट्रेस निमरत कौर ने बताया कि वे पिछले काफी समय से अपने काम में बिजी थीं, जिस वजह से कुछ भी करने का मौका नही मिला. उन्होंने बताया कि काम से समय निकालकर उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर सबसे फिल्म 'हनुमान अंश' देखने का प्लान बनाया.

‘हनुमान अंश’ देखने पहुंचीं निमरत कौर, बोलीं- ‘सबसे प्यारा, दिल छू लेने वाला सिनेमा’

ये भी पढ़ें: 'हनुमान अंश' की सक्सेस के बीच हरिद्वार पहुंचीं अनुप्रिया नागर, स्वामी कैलाशानंद से लिया आशीर्वाद

निमरत कौर ने कहा, 'अब तक का सबसे प्यारा, दिल छू लेने वाला सिनेमा'

उन्होंने लिखा, "काम से पहले दिन की छुट्टी मिलते ही मेरी टीम और मैंने सबसे पहले प्लान बनाया और फिल्म 'हनुमान अंश' देखी. हम खूब हंसे, तालियां बजाई, रोए और ऐसा लगा जैसे हम सुनहरे पुराने दौर में वापस चले गए हों." 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nimrat Kaur (@nimratofficial)

उन्होंने भी बाकी सेलेब्स की तरह फिल्म को ईश्वर की दिव्यता और आशीर्वाद बताया. उन्होंने लिखा, "इस फिल्म ने याद दिलाया कि असल में क्या मायने रखता है और हम सबको क्या जोड़ता है - ईश्वर की दिव्यता और उनका आशीर्वाद. यह छोटी सी, सादी सी फिल्म बहुत बड़े दिल से बनाई गई है और आज पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जा रहा है, हम भी उसी जश्न में शामिल हैं."

निमरत कौर ने हनुमान अंश की पूरी टीम को शुभकामानएं दी. उन्होंने लिखा, "इस फिल्म के लिए  कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे कई लोगों की जिद और मेहनत है. इस फिल्म से जुड़े हर एक इंसान को मेरी तरफ से दिल से बहुत-बहुत बधाई."

ये भी पढ़ें: बिपाशा बसु को प्रोटीन पाउडर में मिले कीड़े, IAS तुकाराम मुंडे से की खास अपील

एक्ट्रेस निमरत कौर ने फिल्म को एक शानदार अनुभव बताया. उन्होंने लिखा, "क्या शानदार अनुभव था, इससे सीखने को बहुत कुछ मिला... दिल से शुक्रिया. दोस्तों ये फिल्म बिल्कुल मत छोड़ना! ये अब तक का सबसे प्यारा और दिल को छू लेने वाला सिनेमा है."

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तारीफ मिल रही है, जिसे देखते हुए लोग फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं. 

सेलेब्स के बीच हनुमान अंश ने बटोरी खूब सुर्खियां

एक्टर वरुण धवन इस फिल्म को मां के साथ देखने गए थे. उन्होंने बताया था कि वे शुरुआत से ही हनुमान जी को बहुत मानते हैं और उनसे जुडे हुए हैं. उन्होंने इस फिल्म को दिव्य बताया था और सभी से इसे देखने की अपील की थी. वहीं प्रीति जिंटा ने भी फिल्म देखने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस फिल्म को मिस न करने की बात कही थी. 

एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इस फिल्म को सुपरहिट बताते हुए, फिल्म की सक्सेस को हनुमान जी की कृपा कहा था. वहीं सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस फिल्म को सत्संग बताया था और लोगों से थेरेपी छोड़कर इस फिल्म को देखने के लिए कहा था. इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और मधुर भंडारकर ने भी फिल्म की प्रशंसा की थी. 

फिल्म की कमाई की बात करें तो छोटे बजट की फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. हनुमान अंश ने रिलीज के बाद पांचवे वीरवार को यानी 35वें दिन भी 10 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ इंडिया में इस फिल्म की नेट कमाई अब 163.13 करोड़ रुपये हो चुकी है. बता दें फिल्म उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री है. 

और पढ़ें
Published at : 11 Sep 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Nimrat Kaur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हैवान' पर भारी पड़ रही 'मिर्जापुर द मूवी'? जानें 7 बजे तक किसने कितना किया कलेक्शन
'हैवान' पर भारी पड़ रही 'मिर्जापुर द मूवी'? जानें 7 बजे तक किसने कितना किया कलेक्शन
बॉलीवुड
Box Office: 6.30 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई 'हैवान', मिर्जापुर ने अक्षय-सैफ की फिल्म का पहले दिन ही खेल खराब किया
7 बजे तक 2 करोड़ के पार हुई 'हैवान', 'मिर्जापुर' ने किया खेल खराब
बॉलीवुड
रोहित शर्मा पर चढ़ा ‘ऐसी मेरी वाइब’ का खुमार, गाने के हुक स्टेप पर जमकर किया डांस
रोहित शर्मा पर चढ़ा ‘ऐसी मेरी वाइब’ का खुमार, गाने के हुक स्टेप पर जमकर किया डांस
बॉलीवुड
IIT में थिएटर ने बदली जितेंद्र कुमार की जिंदगी, इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग को बनाया करियर
IIT में थिएटर ने बदली जितेंद्र कुमार की जिंदगी, इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग को बनाया करियर
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Bhuvan Bam Interview: The Revolutionaries, BB Ki Vines और NBA पर खुलकर बोले Bhuvan, Pratibha, Gurfateh
BRICS Summit 2026: PM Modi-Putin को साथ देखते ही बढ़ी Trump की टेंशन ? | India Russia
Bigg Boss 20 Episode 4 Review: Mary Kom का Comment और Yung DSA की Captaincy चर्चा में
Shah Rukh Khan के पहले Playback Singer थे Palash Sen, स्कूल से जुड़ा है खास किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
क्रिकेट
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget