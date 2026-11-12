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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' ने तोड़ा 'एनिमल'-'पठान' का रिकॉर्ड, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म

नॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' ने तोड़ा 'एनिमल'-'पठान' का रिकॉर्ड, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म

Ramayana Records In North America: नॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' का डंका बज रहा है. इस फिल्म ने यहां एनिमल और जवान को मात देकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 12:46 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' का क्रेज अब दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.  भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही इस फिल्म की नॉर्थ अमेरिका (यूएसए और कनाडा) के बॉक्स ऑफिस पर भी परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है. एक मजबूत शुरुआत के बाद, फिल्म ने रिलीज के छह दिनों में ही एक बड़ी कमाई कर ली. ताजा आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 15 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ ये बॉलीवुड की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथी पोजिशन पर आ गई है.  

नॉर्थ अमेरिका में 'रामायण' की 6दिनों की कितनी रही कमाई? 
बॉलीवुड की इस भव्य फिल्म को 'डिस्काउंट ट्यूजडे' और 'वेटरन्स डे' की छुट्टी का फायदा मिला, जिससे पहले मंगलवार को इसने 2.01 मिलियन डॉलर की कमाई की. पांचवें दिन की 1.37 मिलियन डॉलर की कमाई के मुकाबले, इसमें 46.71% की बढ़ोतरी हुई. कुल मिलाकर, इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 15.65 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इंडियन करेंसी में यह रकम 146.61 करोड़ रुपये के बराबर है.

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नॉर्थ अमेरिका में बनी बॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
15.65 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ, 'रामायण' ने 'एनिमल' (15.01 मिलियन डॉलर) और 'जवान' (15.23 मिलियन डॉलर) को पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. दरअसल ये नॉर्थ अमेरिका में अब तक की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. अब इसका अगला टारगेट  'पठान' के 17.49 मिलियन डॉलर की कमाई को पीछे छोड़कर तीसरी पोजिशन हासिल करना है. 

नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में

  • धुरंधर 2 – 28.64 मिलियन डॉलर
  • धुरंधर – 20.69 मिलियन डॉलर
  • पठान – 17.49 मिलियन डॉलर
  • रामायण – 15.65 मिलियन डॉलर (6 दिन)
  • जवान – 15.23 मिलियन डॉलर
  • एनिमल – 15.01 मिलियन डॉलर
  • दंगल – 12.19 मिलियन डॉलर
  • पद्मावत – 12.17 मिलियन डॉलर
  • पीके – 10.62 मिलियन डॉलर
  • रॉकी और रानी की प्रेम कहानी – 10.6 मिलियन डॉलर

'रामायण' के बारे में
'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और फिल्म को यश और नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म के कलाकारों की बात करें तो 'रामायण' में रणबीर कपूर ने भगवान राम, साई पल्लवी ने माता सीता, यश ने रावल और रवि दुबे ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में लारा दत्ता, अरुण गोविल, सनी देओल और रकुल प्रीत सिंह सहित कई शामिल हैं. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
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