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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टॉक्सिक' में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज

'टॉक्सिक' में कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन? 'कॉफी विद करण' में खुला राज

कियारा आडवाणी ने फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ इंटीमेट सीन्स को लेकर हुई ट्रोलिंग पर बात की है. 'कॉफी विद करण' में एक्ट्रेस ने बताया कि इस पूरे मामले पर उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का क्या रिएक्शन था.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 11:40 AM (IST)
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एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने हाल ही में फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश के साथ इंटीमेट सीन को लेकर हुई सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने ये भी बताया कि इस विवाद पर उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का क्या रिएक्शन था.

कियारा ने 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में सिद्धार्थ के साथ बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर बात की. फिल्म के गाने 'तबाही' के रिलीज होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी. कुछ लोगों ने शादी और मां बनने के बाद उनके इंटीमेट सीन्स पर सवाल उठाए थे.

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कियारा के इंटीमेट सीन्स पर क्या था सिद्धार्थ का रिएक्शन?
कियारा आडवाणी ने बताया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे और उन्होंने इसे कभी मुद्दा भी नहीं बनाया. कियारा ने कहा, 'उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की और न ही हमने कभी इस मुद्दे पर चर्चा की.'

करण जौहर ने भी इस दौरान शादीशुदा महिला और पुरुष कलाकारों के साथ होने वाले दोहरे बर्ताव पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक जैसे रोल करने पर शादीशुदा एक्ट्रेसेस को जिस तरह जज किया जाता है, वैसा पुरुष कलाकारों के साथ नहीं होता.

 
 
 
 
 
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ट्रोलिंग को लेकर बात करते हुए कियारा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को इस तरह की आलोचनाओं का सामना दशकों से करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'ये कई सालों से, दशकों से होता आ रहा है. ऐश्वर्या से लेकर कई शानदार एक्ट्रेसेस को इसका सामना करना पड़ा है.'

बता दें, गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश और कियारा अडवाणी के साथ नयनतारा, तारा सुतारिया समेत कई कलाकार नजर आए थे. ये फिल्म थिएटर्स में कुथ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई थी.

मां बनने वाली हैं कियारा
वहीं फिलहाल अब कियारा दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने अक्टूबर में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani
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