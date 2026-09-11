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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' की सक्सेस के बीच हरिद्वार पहुंचीं अनुप्रिया नागर, स्वामी कैलाशानंद से लिया आशीर्वाद

'हनुमान अंश' की सक्सेस के बीच हरिद्वार पहुंचीं अनुप्रिया नागर, स्वामी कैलाशानंद से लिया आशीर्वाद

फिल्म 'हनुमान अंश' की सक्सेस के बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंचीं. यहां उन्होंने स्वामी कैलाशानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 10:56 AM (IST)
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बाबा नीम करोली की जिंदगी पर बनी फिल्म फिल्म 'हनुमान अंश' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म की सक्सेस की बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंचीं, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज से मुलाकात की और पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया. 

अनुप्रिया नागर ने स्वामी कैलाशानंद से की मुलाकात
इस दौरान अनुप्रिया ने मंदिर की व्यवस्था और सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रभारी शांतनु शुक्ला को भी धन्यवाद दिया. स्वामी कैलाशानंद महाराज ने बताया कि अनुप्रिया अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ पूरी श्रद्धा से मंदिर पहुंची थीं.

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उन्होंने कहा कि अनुप्रिया लंबे समय से उनकी साधना से प्रभावित हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं. स्वामी कैलाशानंद ने बताया कि जब फिल्म की सफलता को लेकर उन्हें चिंता थी, तब अनुप्रिया ने उन्हें याद किया था. उन्होंने अनुप्रिया को भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा. इसके बाद हनुमान जी के दर्शन के बाद फिल्म को सफलता मिली.

स्वामी कैलाशानंद महाराज पर फिल्म बनाएंगी अनुप्रिया नागर
स्वामी कैलाशानंद महाराज ने अनुप्रिया को आगे भी सफलता मिलने का आशीर्वाद दिया. अनुप्रिया नागर ने कहा कि 'हनुमान अंश' की सफलता संतों और भगवान के आशीर्वाद की वजह से मिली है. उन्होंने कहा कि वो इसी आशीर्वाद के लिए लगातार संतों से मिलने पहुंच रही हैं.  उन्होंने कहा कि अगर स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली, तो वो भविष्य में उनके जीवन पर फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी. 

'हनुमान अंश' के बारे में जानिए
डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले धीमी शुरुआत की, लेकिन बाद में दर्शकों के शानदार वर्ड ऑफ माउथ के दम पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'हनुमान अंश' ने अब तक 200 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Sep 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh Anupriya Nagar
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