बाबा नीम करोली की जिंदगी पर बनी फिल्म फिल्म 'हनुमान अंश' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म की सक्सेस की बीच फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर हरिद्वार पहुंचीं, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज से मुलाकात की और पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया.

अनुप्रिया नागर ने स्वामी कैलाशानंद से की मुलाकात

इस दौरान अनुप्रिया ने मंदिर की व्यवस्था और सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रभारी शांतनु शुक्ला को भी धन्यवाद दिया. स्वामी कैलाशानंद महाराज ने बताया कि अनुप्रिया अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ पूरी श्रद्धा से मंदिर पहुंची थीं.

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उन्होंने कहा कि अनुप्रिया लंबे समय से उनकी साधना से प्रभावित हैं और उनसे प्रेरणा लेती हैं. स्वामी कैलाशानंद ने बताया कि जब फिल्म की सफलता को लेकर उन्हें चिंता थी, तब अनुप्रिया ने उन्हें याद किया था. उन्होंने अनुप्रिया को भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा. इसके बाद हनुमान जी के दर्शन के बाद फिल्म को सफलता मिली.

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand | Filmmaker Anupriya Nagar says, "I will always cherish the guidance he has provided. He blessed me regarding the film we have made on Neem Karoli Maharaj, who is considered an ardent devotee of Lord Hanuman, while Hanuman Ji himself is regarded as… https://t.co/n06JNelp6m pic.twitter.com/IwW00w4iez — ANI (@ANI) September 11, 2026

स्वामी कैलाशानंद महाराज पर फिल्म बनाएंगी अनुप्रिया नागर

स्वामी कैलाशानंद महाराज ने अनुप्रिया को आगे भी सफलता मिलने का आशीर्वाद दिया. अनुप्रिया नागर ने कहा कि 'हनुमान अंश' की सफलता संतों और भगवान के आशीर्वाद की वजह से मिली है. उन्होंने कहा कि वो इसी आशीर्वाद के लिए लगातार संतों से मिलने पहुंच रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर स्वामी कैलाशानंद महाराज की अनुमति मिली, तो वो भविष्य में उनके जीवन पर फिल्म बनाने की कोशिश करेंगी.

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand | Filmmaker Anupriya Nagar met Swami Kailashanand Giri, sought his blessings, and discussed future projects. (10.09) pic.twitter.com/2eW9TlDQOO — ANI (@ANI) September 11, 2026

'हनुमान अंश' के बारे में जानिए

डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले धीमी शुरुआत की, लेकिन बाद में दर्शकों के शानदार वर्ड ऑफ माउथ के दम पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'हनुमान अंश' ने अब तक 200 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं.

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