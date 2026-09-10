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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरितेश देशमुख के पास नहीं थे 100 रुपये, पैपराजी ने की मदद, दिल छू लेगा किस्सा

रितेश देशमुख के पास नहीं थे 100 रुपये, पैपराजी ने की मदद, दिल छू लेगा किस्सा

रितेश देशमुख एक बच्चे से कुछ खरीदकर उसकी मदद करना चाहा, लेकिन उनके पास कैश नहीं था. तभी एक पपराजी ने आगे बढ़कर उनकी परेशानी दूर कर दी. जानिए बाद में एक्टर ने पैसे लौटाने के लिए उन्हें कैसे ढूंढा .

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 10 Sep 2026 12:01 PM (IST)
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रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को आपने अक्सर कैमरों के सामने एक साथ देखा होगा. दोनों की तस्वीरें लेने के लिए फैंस भी उनके आसपास नजर आते हैं. लेकिन इस बार एक पपराजी ने रितेश की फोटो लेने के बजाय उनके लिए ऐसा काम कर दिया, जिसकी एक्टर ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी.

बच्चे को 100 रुपये देने थे, लेकिन नहीं था कैश
हाल ही में रितेश देशमुख ने दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बार वह मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर एक बच्चे पर गई, जो 100 रुपये की कोई चीज बेच रहा था. रितेश ने सोचा कि वे उसे खरीदेंगे, लेकिन तभी पता चला कि उनके पास कैश नहीं है.

एक्टर ने अपने ड्राइवर से पूछा कि क्या उसके पास 100 रुपये के छुट्टे हैं. ड्राइवर के पास भी पैसे नहीं थे. इसके बाद रितेश ने बच्चे से पूछा कि क्या वह जी पे (GPay) लेता है. बच्चे ने बताया कि उसके पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है.अब रितेश के लिए बच्चे को पैसे देना मुश्किल हो गया था. तभी वहां मौजूद एक पपराजी ने उनकी मदद करने की बात कही.

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पैपराजी ने अपनी तरफ से दिए पैसे

पपराजी सुषिल मोहिटे ने रितेश को 100 रुपये दे दिए, ताकि एक्टर बच्चे से वह चीज खरीद सकें. रितेश उन्हें पहले से जानते नहीं थे.

रितेश ने सुषिल को पैसे वापस करने के लिए उनका जी पे नंबर मांगा. लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि रहने दीजिए. आसपास काफी भीड़ और गाड़ियों का शोर था, इसलिए रितेश उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाए. रितेश ने बाद में उनकी एक फोटो खींच ली, ताकि किसी तरह उन्हें खोज सकें.

जेनेलिया को बताई पूरी बात
गाड़ी में बैठने के बाद रितेश ने जेनेलिया को इस पूरे मामले के बारे में बताया. दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उस पैपराजी तक कैसे पहुंचा जाए. इसके बाद रितेश ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो शेयर की और लोगों से उन्हें पहचानने में मदद मांगी.

आखिरकार उन्हें सुशील का नंबर मिल गया. रितेश ने उनसे बात की, उन्हें धन्यवाद कहा और उनके 100 रुपये वापस कर दिए. सुषिल पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रितेश ने रकम लौटाने पर जोर दिया.

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रितेश के लिए यह सिर्फ 100 रुपये की बात नहीं थी. उन्हें इस बात ने ज्यादा प्रभावित किया कि एक पपराजी ने बिना किसी उम्मीद के उनकी मदद की.

एक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि सेलिब्रिटीज पपराजी को पैसे देते हैं. लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट थी. इस बार एक पपराजी ने रितेश को पैसे दिए थे.जेनेलिया ने भी माना कि उन्हें और रितेश को पपराजी से पहले भी कई बार अच्छा सपोर्ट मिला है. 

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 10 Sep 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh
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