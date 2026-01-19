नेहा कक्कड़ ने जिम्मेदारी-रिश्तों- काम से लिया ब्रेक, बोलीं- पता नहीं लौटूंगी या नहीं

सिंगर नेहा कक्कड़ ने ब्रेक ले लिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्रेक की अनाउंसमेंट की और पैपराजी से रिक्वेस्ट की कि कोई भी उन्हें क्लिक न करें.

नेहा कक्कड़ ने लिया ब्रेक

नेहा ने पोस्ट कर लिखा- अब जिम्मेदारी, रिश्तों, काम और बाकी सब चीजों से ब्रेक लेने का समय आ गया है. मुझे नहीं पता कि मैं लौटूंगी की नहीं. थैंक्यू. और मैं पैपराजी और फैंस से रिक्वेस्ट करती हूं कि बिल्कुल भी मेरी फोटोज क्लिक न करें. मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे और इस दुनिया में मुझे आजादी से जीने देंगे. कोई कैमरा नहीं प्लीज. मेरी रिक्वेस्ट है. मेरी शांति के लिए आप ये कम से कम मुझे दे सकते हैं.

नेहा ने ये ब्रेक क्यों लिया है इसे लेकर अभी तक खुलासा नहीं किया है.







नेहा कक्कड़ अक्सर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहती हैं. कुछ समय पहले उनका गाना कैंडी शॉप रिलीज हुआ था. इस गाने को उनके भाई टोनी कक्कड़ ने कंपोज किया था. नेहा कक्कड़ को इस गाने की वजह से काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. नेहा के डांस स्टेप्स पसंद नहीं किए गए थे.

नेहा अक्सर अपने भाई टोनी कक्कड़ संग म्यूजिक वीडियोज बनाती हैं. दोनों के म्यूजिक वीडियोज चर्चा में रहते हैं.

पर्सनल लाइफ में नेहा ने पंजाबी म्यूजिकल आर्टिस्ट रोहनप्रीत सिंह संग शादी की है. उनकी शादी अक्टूबर 2020 में हुई थी. उनकी ये शादी काफी चर्चा में रही थी. नेहा के ब्राइडल लुक काफी वायरल हुए थे. उनकी शादी की तस्वीरें चर्चा में रही थी. नेहा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. 2025 में नेहा की बहन सोनू कक्कड़ ने नेहा और टोनी से रिश्ते तोड़ने की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी. हालांकि, कुछ समय बाद वो नेहा और टोनी के साथ फोटोज क्लिक करवाती नजर आई थीं.