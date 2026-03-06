री-रिलीज के बाद ‘तेरे नाम’ नहीं कर पाई कमाई, लेकिन 20 लाख कमाते ही रच देगी इतिहास

सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘तेरे नाम’ की री-रिलीज़ का फैंस को बेसब्री से इंतजार था और जब इसे सिनमाघरों दोबारा रिलीज करने की अनाउंसमेंट की गई तो सुपरस्टार्स के फैंस खुशी से उछल पड़े थे. हालांकि मज़बूत कॉम्पिटिशन न होने के बावजूद री-रिलीज के बाद ‘तेरे नाम’ बॉक्स ऑफ़िस पर खास परफॉर्म नही कर पाई. लेकिन अच्छी ख़बर यह है कि यह ट्रेजेडी-रोमांटिक ड्रामा जल्द ही भाईजान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली री-रन बन सकती है. चलिए यहां इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

‘तेरे नाम’ ने री-रिलीज के 6 दिनों में कितनी कमाई की?

हाल ही में आई बॉलीवुड की कई फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई इनमें ये जवानी है दीवानी, तुम्बाड और सनम तेरी कसम शामिल हैं. इन सबने अपनी री-रिलीज में दमदार परफॉर्म किया लेकिन बदकिस्मती से सलमान खान की ‘तेरे नाम’ री रिलीज रन में ठंडी साबित हुई और कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक इसने रिलीज के 6ठे दिन सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए हैं.

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 1.10 करोड़ नेट हो गया है. वहीं जीएसटी मिलाकर इसका ग्रॉस टोटल 1.29 करोड़ रुपये है.

‘तेरे नाम’ री-रिलीज की डे वाइज बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट (नेट कलेक्शन)

पहला दिन – 20 लाख रुपये

दूसरा दिन – 25 लाख रुपये

तीसरा दिन – 30 लाख रुपये

चौथा दिन – 10 लाख रुपये

पांचवां दिन – 15 लाख रुपये

छठा दिन – 10 लाख रुपये

टोटल – 1.10 करोड़ रुपये

तेरे नाम वर्सेस करण अर्जुन!

गौरतलब है कि सलमान खान की अब तक जितनी भी फिल्में री-रिलीज़ हुई हैं वे बॉक्स ऑफिस फीकी ही रही हैं. एक्टर की शाहरुख खान को स्टारर करण अर्जुन ने अपनी री-रिलीज़ के दौरान सिर्फ़ 1.30 करोड़ नेट जमा किए थे. ऐसे में तेरे नाम को भाईजान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज़ बनने के लिए सिर्फ़ 20 लाख और चाहिए, यह एक हासिल किया जा सकने वाला माइलस्टोन है, बशर्ते टिकट विंडो पर इसकी कमाई और कम न हो.

तेरे नाम ने 2003 में कितना किया कलेक्शन किया था?

सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म कमर्शियल सक्सेसफुल रही थी.10 करोड़ के बजट में बनी इस रोमांटिक ट्रेजेडी ड्रामा ने 2003 में अपनी ओरिजिनल लाइफटाइम में 14.53 करोड़ की नेट कमाई की थी. री-रिलीज़ के बाद टोटल कलेक्शन बढ़कर 15.63 करोड़ हो गया है.