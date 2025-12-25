पाकिस्तान में क्यों 'धुरंधर' को किया जा रहा है पसंद? 'डोंगा' ने किया खुलासा

आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को रिलीज हुए तीन हफ्ते हो गए हैं. इसकी कमाई बढ़ती ही जा रही है. फिल्म को दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है. फिल्म में पाकिस्तान के कराची के ल्यारी टाउन दिखाया गया है. जिसे पाकिस्तान की ऑडियंस भी देख रही है. फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने बताया है कि फिल्म को क्यों पसंद किया जा रहा है.

लाइव हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में नवीन कौशिक ने पाकिस्तान से फिल्म को मिल रहे रिएक्शन के बारे में बात की है. उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी देश के के लोगों को भी यह एहसास हो गया है कि धुरंधर में किसी की बेइज्जती नहीं की गई है.

क्यों पाकिस्तान में पसंद आ रही है फिल्म

नवीन ने कहा- 'मैंने एक चीज नोटिस की है कि वहां जो कमेंट आ रहे हैं... उन्होंने ये नोटिस किया है कि में हमने वहां के लोगों को गाली नहीं दी है. हमने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया है. हमने मुस्लिम कम्यूनिटी को कोई गाली नहीं दी है, कोशिश यही रही है कि उस सिस्टम में जो करप्ट लोग हैं या जो एजेंट हैं जो पूरे माहौल का मिसयूज किया और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां इंडिया पर अटैक हो रहा है. हमने उन्हें हाइलाइट करने की कोशिश की है.'

नवीन ने आगे कहा- 'तो वो चीज वहां के लोग भी यही रिकॉगनाइज कर रहे हैं कि हां ये लोग हमारे देश का भी बट्टा बिटा रहे हैं. इसलिए फिल्म को देखकर प्यार भेज रहे हैं.'

धुरंधर की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये फिल्म इंडिया में 600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.

