स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 6 साल का लीप आ चुका है. लीप के बाद शो की कहानी में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है.तुलसी अपनी जिंदगी अकेले जी रही है, वहां उसकी मुलाकात नए लोगों से हुई है. तुलसी अब सिर्फ हाउस वाइफ नहीं रही बल्कि बिजनेसवूमेन बन चुकी हैं.

वहीं, तुलसी जहां रहती है वहां एक लड़की की शादी है. लेकिन, लड़केवालों ने दहेज को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है.दूसरी तरफ मिहिर भी नॉयना, ऋतिक और मिताली के संग वहीं पहुंच गया है, जहां तुलसी रहती है. क्योंकि,उसे कुछ हाथ से बनी साड़ियां देखनी है.

मिहिर को दिखता है तुलसी का पौधा

मिहिर की कंपनी की साड़ियां क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही है.हालांकि, वहां पहुंचते ही मिहिर को तुलसी का पौधा दिखता है, जिसे देख उसे एहसास होता है कि उसकी तुलसी वहीं है. हालांकि, उसे आसपास कहीं तुलसी दिखती नहीं है. मिहिर कहता है कि हे तुलसी माता आपको यहां देख ऐसा लगा कि मेरी तुलसी यहीं रहती है.

लेकिन, वो कहीं नहीं दिख रही, चलिए जो भी आपकी सेवा कर रहा है उसका ख्याल रखिएगा. इसी बीच मिहिर एक मंदिर में पहुंचता है.जहां, वो भगवान से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उसकी सजा आप तुलसी को मत देना. वो जहां भी उसका ख्याल रखना.

इधर, मिताली और ऋतिक में खूब लड़ाई देखने को मिली. मिताली और ऋतिक की शादी को पांच साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनकी एक बेटी भी है. मिताली संग शादी कर ऋतिक बिल्कुल भी खुश नहीं हैं.दूसरी तरफ मिहिर ने भी ठान लिया है कि वो नॉयना का दिमाग खराब करके ही रहेगा. क्योंकि, उसकी वजह से तुलसी दूर चली गई.

