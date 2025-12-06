'नदिया के पार' की गुंजा अब कहां हैं? फिल्मों के साथ-साथ चला रहीं खुद का बिजनेस

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो भले ही कितनी भी पुरानी हो जाएं, लेकिन हर बार देखने पर ताजगी से भर देती हैं. ऐसी ही एक फिल्म साल 1982 में आई थी, जिसका नाम था 'नदिया के पार'.

फिल्म की कहानी, प्यारी भाषा और गुंजा और चंदन का सादगी से भरा प्यार सभी को पसंद आया था और आज भी फिल्म को पूरे चाव से देखा जाता है. फिल्म में गुंजा की मायूमियत और शरारती स्वभाव दोनों को बहुत पसंद किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज नदियां पार की गुंजा कहां है और क्या कर रही हैं?

कहां हैं 'नदिया के पार' की एक्ट्रेस साधना सिंह

गुंजा यानी साधना सिंह आज भी सिनेमा में सक्रिय हैं और इतने साल बाद भी उनकी खूबसूरती बरकरार है. एक्ट्रेस के चेहरे पर वही गुंजा वाली मासूमियत दिखती है, लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद भी वे अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड चलाती हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में शुरू किया है. साधना सिंह के क्लोथिंग ब्रांड का नाम है 'कच्चे धागे'.

'कच्चे धागे' के इंस्टापेज पर फिलहाल 217 फॉलोवर्स हैं. पेज पर एक्ट्रेस अलग-अलग एथनिक अवतार में दिखती हैं. उनका ब्रांड प्योर बनारसी और कॉटन सूट बनाता है. इनके कलेक्शन में खूबसूरत साड़ियां भी मौजूद हैं. एक्ट्रेस अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं और नए कलेक्शन को लेकर पोस्ट भी जारी करती हैं.

अब भी फिल्मों में दिखती हैं साधना

पर्दे पर शांत सी दिखने वाली गुंजा यानी साधना सिंह फिल्मों में लगातार काम कर रही हैं. उनकी फिल्म 'कैसी ये पहेली' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है, जिसमें साधना ने एक मां का रोल प्ले किया है, जो अपने बेटे की तलाश में है. फिल्म एक मर्डर-मिस्ट्री पर आधारित है. भले ही वे फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन उनकी फिल्में पर्दे पर खास कलेक्शन नहीं कर पा रही हैं.

इससे पहले वे साल 2022 की कोर्टरूम ड्रामा टीवी सीरीज 'गिल्टी माइंड्स' और फिल्म शॉर्ट फिल्म 'द्रोणाचार्य' में नजर आई थीं. फिल्म कब आई, कब गई, पता ही नहीं चला. एक्ट्रेस आज अभिनेत्री होने के साथ-साथ बिजनेस वुमन भी बन चुकी हैं.