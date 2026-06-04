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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनहीं रहे पूर्व CBFC चेयरमैन और निर्माता पहलाज निहलानी, 76 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नहीं रहे पूर्व CBFC चेयरमैन और निर्माता पहलाज निहलानी, 76 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Pahlaj Nihalani Death: पूर्व सीबीएफसी चेयरमैन और फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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बॉलीवुड से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई हैं. हाल ही में मशहूर फिल्म निर्माता और पूर्व CBFC के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया हैं. 76 साल की उम्र में उनके निधन से पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई हैं. हर कोई उनके योगदान और इंडस्ट्री में दिए उनके फिल्मों को याद कर रहा हैं और शोक व्यक्त कर रहा हैं. 

लंबे समय से थीं लिवर की बीमारी

बताया जा रहा हैं कि पहलाज निहलानी बीते कई समय से बीमार चल रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारी थी, जिससे वो कई समय से जूझ रहे थे. हालांकि उनके निधन ने उनके परिवार और उनसे जुड़े करीबी लोगों को तोड़ दिया हैं. 

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पहलाज का करियर

पहलाज निहलानी ने हिंदी सिनेमा में बहुत योगदान दिया था. पहलाज ने 1982 में 'हथकड़ी' से निर्माता के रूप में करियर की शुरुआत की थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय और संजीव कुमार जैसे कलाकार शामिल थे. इसके बाद उन्होंने निर्माता के रूप में कई फिल्मों को बनाया, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं. उनकी यादगार फिल्मों में इल्जाम, आग ही आग, शोला, शबनम, आंखें, अंदाज, तलाश, रंगीला राजा, हथकड़ी, आंधी-तूफान, पाप की दुनिया, आग का गोला, दिल तेरा दीवाना, भाई भाई और जूली 2 शामिल हैं. 

उन्होंने अपनी फिल्मों से कई कलाकारों को मौका दिया, जिसमें गोविंदा और चंकी पांडे जैसे कलाकार शामिल हैं. 1986 में फिल्म 'इल्जाम' से उन्होंने गोविंदा को लॉन्च किया. वहीं चंकी ने 'आग ही आग' से करियर की शुरुआत की. गोविंदा और चंकी पांडे स्टारर 1993 की फिल्म 'आंखें' भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में रही. 

कई विवादों में भी सामने आया नाम

इसके अलावा वो 2015 से 2017 तक सीबीएफसी के चेयरमैन के रूप में भी कार्यरत रहे. इस बीच सेंसरशिप और फिल्मों को लेकर कई बहस और विवाद में उनका नाम भी सामने आया था. बोर्ड के कई बड़े फैसलों के कारण वो हाल के कुछ वर्षों में बहुत चर्चा में भी रहे थे. साथ ही वो लंबे समय तक एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स के अध्यक्ष रहे, हालांकि 2009 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके निधन से उनकी पत्नी नीता निहलानी और उनके तीन बेटे विशाल, दीपेश और चिराग सदमे में हैं.

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Published at : 04 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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