जैकी भगनानी ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द, 150 किलो वजन की वजह से उड़ा मजाक

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. वो हाल ही में अपनी पत्नी और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के साथ नेहा धूपिया और अंगद बेदी के लोकप्रिय चैट शो 'डबल डेट' में नजर आए. इस दौरान जैकी भगनानी ने खुलासा किया वो बचपन में बॉडी शेमिंग का शिकार हो चुके हैं.

कभी 150 किलो के थे जैकी भगनानी

जैकी भगनानी ने बताया कि वो बचपन में 150 किलो के थे, जिसकी वजह से उनका खूब मजाक उड़ाया गया. अपने बचपन को याद करते हुए जैकी ने कहा, 'मुझे आज भी याद है कि अक्षय सर की फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' के समय प्रोड्यूसर्स के बीच काफी चर्चा थी कि WWF रेसलर योकोजुना को बॉलीवुड के लिए भारत लाया जा रहा है. उस समय यह बहुत बड़ी खबर थी. एक बार इसी टॉपिक पर बातचीत चल रही थी, तभी एक अंकल ने मेरे पिता से कहा, 'बाहर से योकोज़ुना को बुलाने की क्या जरूरत है? आपके घर में तो पहले से एक है. ये बात मेरे लिए कही गई थी. उस समय मेरा वजन 150 किलो था.'

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जैकी भगनानी ने बॉडी शेमिंग पर क्या कहा?

जैकी ने आगे कहा, 'बचपन में आप लोगों के सामने हंसकर बात टाल देते हैं, लेकिन ऐसी बातें आपके दिल और दिमाग में हमेशा रह जाती हैं. जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तब आप हर मजाक का हिस्सा बन जाते हैं. अगर आप मोटे हैं या आपका रंग सांवला है, तो लोग आपको चिढ़ाने से पहले दो बार नहीं सोचते. कई बार अगर कहीं लोग हंस रहे हों, तो आपको लगता है कि शायद वो आप पर हंस रहे हैं, जबकि असलियत में उन्हें आपके बारे में पता भी नहीं होता.'

'मैं तुम्हें इस हालत में लॉन्च नहीं कर सकता'

रकुल के पति कहते हैं, 'कम उम्र में जब कोई खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तब ऐसी बातें उसके आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डालती हैं. एक दिन मैंने अपने पिता से कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं. तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि वो मुझे इस हालत में लॉन्च नहीं कर सकते. उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मैं समझता हूं कि वो मुझे बेहतर और स्वस्थ बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे.'

ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की कड़ी मेहनत

इसके बाद जैकी भगनानी ने अपनी जिंदगी बदलने और ट्रांसफॉर्म होने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. उन्होंने सख्त डाइट और रेगुलर वर्कआउट के जरिए खुद को पूरी तरह फिट किया और अपनी पर्सनैलिटी में जबरदस्त बदलाव लाकर सभी को हैरान कर दिया.

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