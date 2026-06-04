हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजैकी भगनानी ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द, 150 किलो वजन की वजह से उड़ा मजाक

जैकी भगनानी ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द, 150 किलो वजन की वजह से उड़ा मजाक

Jackky Bhagnani: जैकी भगनानी हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो 'डबल डेट' में पहुंचे, जहां उन्होंने खुलासा किया कि वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो चुके हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

By : आईएएनएस | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 04 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. वो हाल ही में अपनी पत्नी और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के साथ नेहा धूपिया और अंगद बेदी के लोकप्रिय चैट शो 'डबल डेट' में नजर आए. इस दौरान जैकी भगनानी ने खुलासा किया वो बचपन में बॉडी शेमिंग का शिकार हो चुके हैं.

कभी 150 किलो के थे जैकी भगनानी
जैकी भगनानी ने बताया कि वो बचपन में 150 किलो के थे, जिसकी वजह से उनका खूब मजाक उड़ाया गया. अपने बचपन को याद करते हुए जैकी ने कहा, 'मुझे आज भी याद है कि अक्षय सर की फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' के समय प्रोड्यूसर्स के बीच काफी चर्चा थी कि WWF रेसलर योकोजुना को बॉलीवुड के लिए भारत लाया जा रहा है. उस समय यह बहुत बड़ी खबर थी. एक बार इसी टॉपिक पर बातचीत चल रही थी, तभी एक अंकल ने मेरे पिता से कहा, 'बाहर से योकोज़ुना को बुलाने की क्या जरूरत है? आपके घर में तो पहले से एक है. ये बात मेरे लिए कही गई थी. उस समय मेरा वजन 150 किलो था.'

ये भी पढ़ें:- Don 3 Controversy: कंगना रनौत पर भड़के अशोक पंडित, बोले- तुम बकवास करती हो, इसलिए तुम्हें बैन किया

जैकी भगनानी ने बॉडी शेमिंग पर क्या कहा?
जैकी ने आगे कहा, 'बचपन में आप लोगों के सामने हंसकर बात टाल देते हैं, लेकिन ऐसी बातें आपके दिल और दिमाग में हमेशा रह जाती हैं. जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तब आप हर मजाक का हिस्सा बन जाते हैं. अगर आप मोटे हैं या आपका रंग सांवला है, तो लोग आपको चिढ़ाने से पहले दो बार नहीं सोचते. कई बार अगर कहीं लोग हंस रहे हों, तो आपको लगता है कि शायद वो आप पर हंस रहे हैं, जबकि असलियत में उन्हें आपके बारे में पता भी नहीं होता.'

'मैं तुम्हें इस हालत में लॉन्च नहीं कर सकता'
रकुल के पति कहते हैं, 'कम उम्र में जब कोई खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तब ऐसी बातें उसके आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डालती हैं. एक दिन मैंने अपने पिता से कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं. तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि वो मुझे इस हालत में लॉन्च नहीं कर सकते. उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मैं समझता हूं कि वो मुझे बेहतर और स्वस्थ बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे.'

ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की कड़ी मेहनत
इसके बाद जैकी भगनानी ने अपनी जिंदगी बदलने और ट्रांसफॉर्म होने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. उन्होंने सख्त डाइट और रेगुलर वर्कआउट के जरिए खुद को पूरी तरह फिट किया और अपनी पर्सनैलिटी में जबरदस्त बदलाव लाकर सभी को हैरान कर दिया.

ये भी पढ़ें:- इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को पैपराजी से छिपाया, बेसमेंट की ओर भागीं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल

और पढ़ें
Published at : 04 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जैकी भगनानी ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द, 150 किलो वजन की वजह से उड़ा मजाक
कभी 150 किलो के थे जैकी भगनानी, बॉडी शेमिंग का झेला दर्द
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day 1 Prediction: ‘पेद्दी’ बनेगी रामचरण की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? 'गेम चेंजर' का तोड़ेगी रिकॉर्ड! जानें- प्रीडिक्शन
‘पेद्दी’ बनेगी रामचरण की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? 'गेम चेंजर' का तोड़ेगी रिकॉर्ड! जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
नहीं रहे पूर्व CBFC चेयरमैन और निर्माता पहलाज निहलानी, 76 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
नहीं रहे पूर्व CBFC चेयरमैन और निर्माता पहलाज निहलानी, 76 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
Entertainment News Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता; राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज
Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
बिहार
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
शिक्षा
CBSE OSM Controversy: 'सिस्टम में दिक्कतें थीं फिर भी लागू किया', OSM ड्राई रन में शामिल शिक्षकों का बड़ा खुलासा
'सिस्टम में दिक्कतें थीं फिर भी लागू किया', OSM ड्राई रन में शामिल शिक्षकों का बड़ा खुलासा
इंडिया
Monsoon 2026: इंतजार खत्म! देश में हुई मानसून की एंट्री, 24 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का अपडेट
इंतजार खत्म! देश में हुई मानसून की एंट्री, 24 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का अपडेट
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
Embed widget