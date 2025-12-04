Nadira Birth Anniversary: रोल्स रॉयस की पहली इंडियन एक्ट्रेस, 'हंटरवाली' के नाम से हुईं पॉपुलर
Nadira Birth Anniversary: दिवंगत एक्ट्रेस नादिरा को आज भी उनकी अदाओं और शख्सियत के लिए याद किया जाता है. 5 दिसंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी अहम बातें बता रहे हैं.
नादिरा ने अपने अंदाज, शाही स्टाइल और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ चुकी हैं. आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है. लेकिन जब भी लग्जरी लाइफस्टाइल की बात की जाती है तो नादिरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. बता दें कि बॉलीवुड में इन्हें 'हंटरवाली' के नाम से भी जाना जाता था. इराक के यहूदी परिवार में 5 दिसंबर 1932 को जन्मीं नादिरा का असली नाम फ्लोरेंस ईजेकियल था.
बचपन में ही उनका परिवार बगदाद से मुंबई आ गया था. बेहद कम उम्र से ही नादिरा ने काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने करीब 10 साल की उम्र में फिल्म ‘मौज’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्हें असली पहचान मिली 1952 में रिलीज हुई महबूब खान की फिल्म ‘आन’ से. इस फिल्म में वे एक राजपूत राजकुमारी के किरदार में नजर आईं. फिल्म में उनके अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसके बाद उन्होंने श्री 420, दिल अपना और प्रीत पराई, हंसते ज़ख्म, पाकीज़ा जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.
रोल्स रॉयस पहली एक्ट्रेस
फिल्मों में सफलता के साथ-साथ नादिरा अपने शाही और महंगे शौक के लिए भी चर्चा में रहती थीं. कहा जाता है कि वे उस दौर में रोल्स रॉयस खरीदने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थीं. आपको बता दें कि नादिरा के बाद अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा रोल्स रॉयस के मालिक बने थे.
सबसे ज्यादा थीं फीस
बता दें कि नादिरा 1950-60 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी. करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें 1200 रुपये मिलते थे. हालांकि जैसे-जैसे वह फिल्मों में सक्रिय होने लगी उनकी फीस भी बढ़ती चली गई. फिर आगे उनकी सैलरी बढ़कर 3600 रुपये तक पहुंच गई थी. यह फीस उस जमाने में बेहद बड़ी रकम मानी जाती थी.
हमेशा अकेले रहीं नादिरा
आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अपनी लाइफ को रॉयल की तरह जीने वाली नादिरा की पर्सनल लाइफ काफी साफ सुथरी थी. bollywoodshaadis.com की एक रिपोर्ट की मानें तो, नादिरा ने हमेशा एक सादगीभरी और शांत ज़िंदगी जी. गॉसिप कॉलम्स में उनके किसी अफेयर की कोई अफवाह नहीं मिलती. वह विवादों से भी दूर ही रहती थीं. दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि नादिरा ने कभी शादी नहीं की. वे अपने करीबी लोगों के साथ खुशी से रहती थीं, लेकिन शादी उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी.
