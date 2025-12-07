म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना लंबे समय से शादी की खबरों को लेकर चर्चा में थे. अब दोनों ने शादी टूटने की खबर को कंफर्म कर दिया है. पलाश मुच्छल ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बताया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं.

पलाश मुच्छल की टूटी स्मृति मंधाना संग शादी

पलाश ने पोस्ट कर लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में मूवऑन करने और पर्सनल रिलेशनशिप में पीछे हटने का फैसला लिया है. लोग जिस तरह से अफवाहों पर रिएक्ट करते हैं वो देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. ये मेरी जिंदगी का मुश्किल फेज है. मैं अपने विश्वासों को पकड़े हुए इस फेज से ग्रेसफुली डील करूंगा.'

आगे पलाश ने लिखा, 'साथ ही मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि सोसायटी के तौर पर हम गॉसिप और अफवाहों के आधार पर लोगों को जज करना बंद करेंगे. हमारे शब्द लोगों को घाव पहुंचा सकते हैं. जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो न जाने कितने लोग इनका अंजाम भुगत रहे होते हैं. जो भी लोग मेरे बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं और मानहानि कंटेट लिख रहे हैं उनके खिलाफ मेरी टीम लीगल एक्शन लेगी. इस मुश्किल समय में जो लोग मेरे साथ खड़े हुए थे उनको थैंक्यू.'

बता दें कि स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को होनी थी लेकिन आखिरी मौके पर शादी पोस्टपोन हो गई थी. शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगे थे. इन सब के बारे में भी पलाश ने अपनी पोस्ट में बात की है.



वहीं स्मृति मंधाना ने भी शादी टूटने की खबर को कंफर्म किया है. स्मृति मंधाना ने लिखा, 'पिछले कुछ हफ्ते से मेरी जिंदगी को लेकर काफी अंदाजे लगाए जा रहे थे. मुझे लगता है कि अब इस समय बोलना जरुरी हो गया है. मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं. लेकिन मेरे लिए ये साफ करना जरूरी है कि मेरी शादी टूट गई है. मैं चाहती हूं कि ये मामला अब नहीं क्लोज हो जाए और मैं आप सभी से भी ये ही उम्मीद करती हूं. मैं रिक्वेस करती हूं कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी की इज्जत की जाए. साथ ही इससे निकलने के लिए स्पेस दिया जाए. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद देश को बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करना है. मैं उम्मीद करती हूं कि मैं ऐसे ही खेलती रहूं और इंडिया के लिए ट्रॉफी जीतती रहूं. मेरा पूरा फोकस यहीं पर है. सपोर्ट के लिए थैंक्यू.'



