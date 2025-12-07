पलाश मुच्छल से नहीं होगी स्मृति मंधाना की शादी, पहली बार खुद किया कंफर्म

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है. स्मृति और पलाश लंबे समय से शादी को लेकर खबरों में थे. लेकिन अब स्मृति ने खुद पोस्ट करके ये कंफर्म कर दिया है कि शादी टूट गई है.

स्मृति मंधाना ने किया ये पोस्ट

उन्होंने लिखा- पिछले कुछ हफ़्तों में मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे. मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना जरूरी है. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रखना चाहती हूं. लेकिन मैं ये साफ कर देती हूं कि शादी कैंसिल हो गई है.

आगे उन्होंने लिखा, 'मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं. आप सभी से भी ऐसा करने की रिक्वेस्ट करती हूं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें. हमें आगे बढ़ने का मौका दें. मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पास एक बड़ा मकसद होता है और मेरे लिए वो हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है. मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके इंडिया के लिए खेलती रहूं और ट्रॉफी जीतती रहूं और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा.'





पलाश मुच्छल ने भी किया पोस्ट

वहीं पलाश ने लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है और पर्सनल रिलेशनशिप में पीछे हटने का फैसला किया है. लोग बेसलेस अफवाहों पर जो मुझे डराती हैं, जिस तरह रिएक्ट करते हैं, वो देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है. ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज था. मैं इसे ग्रेसफुली डील करूंगा. मैं उम्मीद करता हूं कि सोसायटी के तौर पर किसी को गॉसिप के आधार पर जज करने से पहले जिसका कोई सोर्स नहीं होता है हम रुकना सीखेंगे. हमारे शब्द लोगों को घाव दे सकते हैं. जब हम इनके बारे में सोच रहे होते हैं उस वक्त दुनिया में कितने लोग इसके अंजाम भुगत रहे होते हैं. जो भी गलत न्यूज और मानहानि कंटेट फैलाएगा उसके खिलाफ मेरी टीम कड़ा एक्शन लेगी. इस मुश्किल दौर में जो लोग मेरे साथ खड़े उनके लिए बहुत थैंक्यू.'





बता दें कि पलाश और स्मृति की 23 नवंबर को शादी होने वाली थी. उनकी शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो गए थे. हल्दी-मेहंदी की फोटोज काफी वायरल हुई थीं. लेकिन फिर अचानक स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की खबरें आईं. स्मृति के पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और इसके बाद स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन हो गई थी. पलाश पर चीटिंग के आरोप भी लगे थे, जिस पर पलाश ने अब रिएक्ट किया है.