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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं पान मसाला का प्रचार नहीं करूंगा...' इस दावे के बीच सनी देओल का पुराना एड वायरल

'मैं पान मसाला का प्रचार नहीं करूंगा...' इस दावे के बीच सनी देओल का पुराना एड वायरल

एक्टर सनी देओल इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो पान मसाला का एड नहीं करता और ना ही करूंगा. इसी अब उनका एक काफी पुराना एड इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 12:04 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बंटवारा 1947' के साथ-साथ अपने एक बयान को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में कहा कि उन्होंने कभी पान मसाला का एड नहीं किया और न ही आगे करेंगे. उनका ये बयान ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र FDA ने विमल इलायची के एड में नजर आने को लेकर अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा है. इसी बीच अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है.

सनी देओल का पुराना एड वायरल
हालांकि, अब इंटरनेट पर सनी देओल का एक पुराना एड वायरल हो रहा है, जिसे पान मसाला एड बताया जा रहा है. इस एड में सनी के साथ रवि किशन और विजय राज भी नजर आ रहे हैं. वीडियो में सनी दो लेडीज के साथ पान की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां दोनों लेडीज मीठा पान मांगती हैं.

इसके बाद सनी भी मीठा पान खाते नजर आते हैं और पान मसाला की पैकेजिंग पर उनकी तस्वीर भी दिखाई देती है. हालांकि, पैकेट पर नो टोबैको और नो निकोटीन लिखा हुआ है. सनी के हालिया बयान के बाद ये पुराना एड सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है.

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क्या बोले थे सनी देओल?
हाल ही में शुभांकर मिश्रा संग बातचीत के दौरान सनी देओल ने पान मसाला एड को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स के एड के ऑफर मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं करते, क्योंकि वो इन चीजों को प्रमोट करने में विश्वास नहीं रखते.

सनी देओल ने कहा, 'मैं पान मसाला के ऐड नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं. ऑफर आते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा. मैं ऐसी चीज नहीं करना चाहता, जिस पर मुझे विश्वास नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि वह कई चीजें सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका जमीर इसकी इजाजत नहीं देता.

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हाल ही में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान मसाला के विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र FDA ने नोटिस भेजा है। तीनों ने 2024 में विमल इलायची का विज्ञापन किया था. FDA का कहना है कि इस एड के जरिए पान मसाला या तंबाकू को बढ़ावा दिया जा सकता है. नोटिस मिलने के बाद तीनों एक्टर्स को 15 दिनों के अंदर लिखित जवाब देने को कहा गया है. 

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Published at : 18 Aug 2026 12:04 PM (IST)
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