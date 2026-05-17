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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'प्रोड्यूसर के आदमी थे...', जीतेंद्र को लेकर ऐसा क्यों बोलीं मौसमी चटर्जी? रीना रॉय ने भी कही ये बात

'प्रोड्यूसर के आदमी थे...', जीतेंद्र को लेकर ऐसा क्यों बोलीं मौसमी चटर्जी? रीना रॉय ने भी कही ये बात

मौसमी चटर्जी और रीना रॉय हाल ही में 'द कपिल शर्मा शो' में नजर आईं. शो में आ कर दोनों ने पुराने दिनों का जिक्र किया और जीतेंद्र की जम कर तारीफ करी, कहा की वे समय के बड़े ही पक्के थे.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 May 2026 04:10 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा के सीनियर एक्टर जीतेंद्र अपने दमदार अभिनय, मेहनत और भरपूर एनर्जी के लिए जाने जाते हैं. उनसे जुड़ी बातों को आज भी लोग बड़ी ही दिलचस्पी के साथ जानना चाहते हैं. इस कड़ी में वरिष्ठ अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने जीतेंद्र को लेकर कई किस्से साझा किए. उन्होंने बताया कि जीतेंद्र अपने काम को लेकर इतने अनुशासित थे कि शूटिंग शुरू होने से एक घंटा पहले ही पूरी तरह तैयार हो जाया करते थे. 

मौसमी चटर्जी ने जीतेंद्र को बताया मेहनती
दरअसल, मौसमी चटर्जी और रीना रॉय लोकप्रिय शो 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंची थीं. इस दौरान मौसमी चटर्जी ने पुराने दिनों को याद करते हुए जीतेंद्र के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए. अभिनेत्री ने कहा, 'जीतेंद्र बेहद मेहनती कलाकार हैं और गुजरे जमाने में वो निर्माता-निर्देशकों के पसंदीदा कलाकारों में गिने जाते थे.' उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'जीतेंद्र 'प्रोड्यूसर के आदमी' थे, क्योंकि वह कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं करते थे.'

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जीतेंद्र के काम करने की लगन
मौसमी ने बताया, 'अगर शूटिंग की पारी सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होनी होती थी, तो जीतेंद्र सुबह साढ़े आठ बजे तक पूरी तरह तैयार होकर सेट पर पहुंच जाते थे. वह बाकी कलाकारों और टीम के लोगों को भी समय पर तैयार होने के लिए कहते थे. वह बार-बार सभी से कहते थे कि जल्दी तैयार हो जाओ ताकि शूटिंग समय पर शुरू हो सके.'

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रीना रॉय ने भी की जीतेंद्र की तारीफ
वहीं, रीना रॉय ने भी जीतेंद्र की इस आदत की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जब पूरी टीम किसी दूसरी जगह बाहर शूटिंग के लिए जाती थी, तब भी जीतेंद्र सबसे पहले तैयार रहते थे. वह होटल के रिसेप्शन से फोन करके बाकी कलाकारों को उठाते और कहते कि आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना है, इसलिए जल्दी रेडी हो जाओ.'

मौसमी चटर्जी ने आगे कहा, 'जीतेंद्र इतने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए टिक पाए, क्योंकि उनमें मेहनत और समय की पाबंदी दोनों थी. उस दौर में हर अभिनेता ऐसा नहीं था. कुछ कलाकार अपनी मर्जी से बहुत देर से सेट पर पहुंचते थे, जिससे शूटिंग में देरी होती थी.'

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Published at : 17 May 2026 04:10 PM (IST)
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Jeetendra Reena Roy Moushumi Chatterjee
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