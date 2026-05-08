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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिला', मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोले- 'कोई मुझे जानता तक नहीं'

'नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिला', मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती का छलका दर्द, बोले- 'कोई मुझे जानता तक नहीं'

दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि वो स्टारकिड्स की तरह ट्रीट क्यों नहीं हुए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 May 2026 12:00 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बेहतरीन डांस और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया है. वहीं, उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने साल 2023 में राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बैड बॉय' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद से ही वो लगातार फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हाल ही में नमाशी चक्रवर्ती ने बताया कि वो स्टारकिड्स की तरह ट्रीट क्यों नहीं हुए.

1994 में ऊटी चले गए थे नमाशी चक्रवर्ती
Galatta के साथ बातचीत में नमाशी ने अपने करियर और स्टारकिड होने को लेकर खुलकर बात की. जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में गोविंदा और मिथुन के बच्चों को बाकी स्टारकिड्स जैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला तो उन्होंने इस सवाल का जवाब बड़ी समझदारी के साथ दिया. नमाशी ने कहा, 'देखिए, मैं चीची भैया (गोविंदा) के बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हम बहुत लंबे समय तक मुंबई में नहीं रह रहे थे. जब मैं सिर्फ दो साल का था तब हम 1994 में ऊटी चले गए थे,'

2007 में मुंबई वापस आए
नमाशी कहते हैं, 'डैड ने ऊटी में अपनी होटल इंडस्ट्री बनाई. उनकी फिल्म इंडस्ट्री भी एक तरह से वहां बस गई थी, जिसे मिथुन की ऊटी फैक्ट्री कहा जाता था. अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि 1994 से लेकर 2000 तक उन्होंने अपनी सारी फिल्में वहीं शूट कीं. उन्होंने अपना बेस शिफ्ट कर लिया था. फिर 2000 से लेकर 2006 के अंत तक हम कोयंबटूर में रहते थे. हम जनवरी 2007 में वापस मुंबई आए.'

ये भी पढ़ें:- पिता मिथुन चक्रवर्ती से तुलना के लिए पूरी तरह तैयार हैं नमाशी चक्रवर्ती

मुझे कोई जानता तक नहीं था- नमाशी चक्रवर्ती
एक्टर ने आगे कहा, 'मैं तो इंडस्ट्री से डिस्कनेक्टेड था. मैं बॉलीवुड का होकर भी बॉलीवुड का नहीं था. जब मैं वापस आया, तो कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं. मीडिया को भी पता नहीं था और हम लोग काफी 'मीडिया शाय' हैं. मेरे पिता ने भी अपने 50 साल के करियर में शायद मुश्किल से 25 पार्टियां अटेंड की होंगी. वो बहुत लो-प्रोफाइल स्टार हैं और आज भी वैसे ही हैं.

नमाशी ने कहा, 'मुझे अच्छा लगता है कि मेरी परवरिश कभी लाइमलाइट वाली नहीं रही. क्योंकि लाइमलाइट वाली जिंदगी आपको हर वक्त इंपॉर्टेंट महसूस कराती है. मेरा मानना है कि महत्व सिर्फ फिल्म और परफॉरमेंस को मिलना चाहिए. मुझे ऐसा ही लगता है.' 

फिल्म 'आखिरी सवाल' में नजर आएंगे नमाशी चक्रवर्ती
वर्क फ्रंट की बात करें तो नमाशी चक्रवर्ती जल्द ही फिल्म 'आखिरी सवाल' में नजर आएंगे. ये फिल्म अब 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में संजय दत्त, समीरा रेड्डी, अमित साध, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें:- अक्षरा सिंह के जबरा फैन हैं मिथुन चक्रवर्ती के बेट नमाशी चक्रवर्ती, जमकर की एक्ट्रेस की तारीफ

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Published at : 08 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Namashi Chakraborty Mithun Chakrabort
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