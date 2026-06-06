हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शमशेरा' के दौरान YRF ने दिया धोखा? युधिर अहलावत ने सुनाया अपना दर्द, बोलें- 22 दिन बोल कर 5 दिन शूट पर बुलाया

'शमशेरा' के दौरान YRF ने दिया धोखा? युधिर अहलावत ने सुनाया अपना दर्द, बोलें- 22 दिन बोल कर 5 दिन शूट पर बुलाया

युधवीर अहलावत ने हाल ही में अपने करियर के सबसे बुरे दौर को याद किया. उन्होंने बताया की 'शमशेर' के दौरान उनके साथ काफी कुछ गलत हुआ. उन्होंने दावा किया कि 22 दिन का काम बोलकर 5 दिन शूट पर बुलाया.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर युधवीर अहलावत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म ने उन्हें और पॉपुलर बना दिना है. वहीं, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म 'शमशेरा' से जुड़ा एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं. युधवीर का दावा है कि 'शमशेरा' की शूटिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी बातें हुईं, जिन्होंने उन्हें काफी निराश किया. उन्होंने बताया कि उन्हें शुरुआत में 22 दिनों की शूटिंग का कहकर 5 दिनों के काम के लिए बुलाया गया.

'शमशेरा' के दौरान युधवीर अहलावत से साथ हुआ धोखा 
हाल ही युधवीर ने भूपिंदर पंवार संग बातचीत में बताया कि एक फिल्म थी शमशेरा उसका प्रोडक्शन है ना वो यशराज फिल्म्स बै. तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और हमेशा उनका रात को फोन आता था 12:00 बजे के बाद. ये उनका बड़ा क्रेज़ी मामला है. मेरे जितने भी कॉल आये हैं YRF से वो रात को ही आए हैं.

उन्होंने बताया, 'उनका कॉल आया मेरे पास की ये फिल्म बन रही है और हम चाहते हैं आपको ऑडिशन करना एक रोल के लिए. उन्होंने ऑडिशन किया फिर मेरे पास कॉल आता है कि युधवीर हमने लॉक कर लिया है आपको एक कैरेक्टर के लिए. 22 दिन का काम है. मैं खुश था इतने बड़े बैनर के साथ काम कर रहा हूं. हर किसी का सपना होता है.'

ये भी पढ़ेंः TV TRP Report: 'वसुधा' बना नंबर 1 शो, 'अनुपमा' और 'क्योंकि...' की रेटिंग गिरी, देखें टॉप 5 लिस्ट

नहीं मिला पूरा पैसा
उन्होंने आगे कहा, '22 दिन में से 5 दिन उन्होंने मुझे बुलाया. 5 दिन से 3 दिन मेरा शूट किया और मुझे फीचर कास्ट में डाल दिया. उन्होंने बताया कि मैने जिसका ऑडिशन दिया था उसका रोल किसी बच्चे ने किया है. और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि हम आपको इस कैरेक्टर के लिए साइन कर रहे हैं. 22 दिन का काम बात कर 5 दिन बुलाय.  इसलिए मैं उसको प्रमोट भी नहीं किया और ना मुझे पैसा मिला. सिर्फ 5 दिन का पैसा मिला. अब मेरा मन नहीं करता है उनके साथ दोबारा काम करने का.

बता दें, युधवीर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'कर्तव्य' में नजर आए हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान लीड रोल में हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.  

ये भी पढ़ेंः 'अच्छे इंसान वाले रोल क्यों मिलते हैं?', 'हीरोगिरी' से परेशान हुए ऋतिक रोशन, जोया अख्तर ने दिया ऑफर

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Shamshera Kartavya Yudhvir Ahlawat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इतना बड़ा हो गया अजय-काजोल का बेटा, जिम में बहाया पसीना, 15 साल के युग का टांसफॉर्मेशन देखकर चौंक जाएंगे आप
अजय-काजोल के बेटे का हुआ जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेंशन, जिम में बहाया पसीना, देखें वीडियो
बॉलीवुड
'शमशेरा' के दौरान YRF ने दिया धोखा? युधिर अहलावत ने सुनाया अपना दर्द, बोलें- 22 दिन बोल कर 5 दिन शूट पर बुलाया
'शमशेरा' के दौरान YRF ने दिया धोखा? युधिर अहलावत ने सुनाया अपना दर्द, बोलें- 22 दिन बोल कर 5 दिन शूट पर बुलाया
बॉलीवुड
यूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान, वरुण धवन को गिफ्ट की लाखों की घड़ी, पूजा-मृणाल को दिए डायमंड पेंडेंट
फराह खान ने वरुण धवन को गिफ्ट की लाखों की घड़ी, पूजा-मृणाल को दिए डायमंड पेंडेंट
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'पेद्दी' ने काटा बवाल, 'है जवानी तो इश्क होना है' की भी बंपर कमाई, फुस्स हुई 'बंदर, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'है जवानी तो इश्क होना है' की बंपर कमाई, फुस्स हुई 'बंदर, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
पाकिस्तान की नई चाल, PoK में विधानसभा चुनाव कराने का किया ऐलान, भारत ने UN में लगाई लताड़, कहा- ऐसे कब्जा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
'आज ही के दिन कोर्ट ने रगड़ा था...', सपा सरकार की याद दिलाकर ओपी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
विश्व
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
दुनिया में भारत का वर्चस्व, चीन बड़ा खिलाड़ी, पुतिन ने ट्रंप को चेताया- तेल की कीमतें बढ़ी तो US की बादशाहत...
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
शिक्षा
छात्रों को नहीं होगी परेशानी! NEET री-एग्जाम के लिए CM ने दिए बड़े निर्देश
छात्रों को नहीं होगी परेशानी! NEET री-एग्जाम के लिए CM ने दिए बड़े निर्देश
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget