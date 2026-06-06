एक्टर युधवीर अहलावत इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म ने उन्हें और पॉपुलर बना दिना है. वहीं, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म 'शमशेरा' से जुड़ा एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं. युधवीर का दावा है कि 'शमशेरा' की शूटिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी बातें हुईं, जिन्होंने उन्हें काफी निराश किया. उन्होंने बताया कि उन्हें शुरुआत में 22 दिनों की शूटिंग का कहकर 5 दिनों के काम के लिए बुलाया गया.

'शमशेरा' के दौरान युधवीर अहलावत से साथ हुआ धोखा

हाल ही युधवीर ने भूपिंदर पंवार संग बातचीत में बताया कि एक फिल्म थी शमशेरा उसका प्रोडक्शन है ना वो यशराज फिल्म्स बै. तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और हमेशा उनका रात को फोन आता था 12:00 बजे के बाद. ये उनका बड़ा क्रेज़ी मामला है. मेरे जितने भी कॉल आये हैं YRF से वो रात को ही आए हैं.

उन्होंने बताया, 'उनका कॉल आया मेरे पास की ये फिल्म बन रही है और हम चाहते हैं आपको ऑडिशन करना एक रोल के लिए. उन्होंने ऑडिशन किया फिर मेरे पास कॉल आता है कि युधवीर हमने लॉक कर लिया है आपको एक कैरेक्टर के लिए. 22 दिन का काम है. मैं खुश था इतने बड़े बैनर के साथ काम कर रहा हूं. हर किसी का सपना होता है.'

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नहीं मिला पूरा पैसा

उन्होंने आगे कहा, '22 दिन में से 5 दिन उन्होंने मुझे बुलाया. 5 दिन से 3 दिन मेरा शूट किया और मुझे फीचर कास्ट में डाल दिया. उन्होंने बताया कि मैने जिसका ऑडिशन दिया था उसका रोल किसी बच्चे ने किया है. और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि हम आपको इस कैरेक्टर के लिए साइन कर रहे हैं. 22 दिन का काम बात कर 5 दिन बुलाय. इसलिए मैं उसको प्रमोट भी नहीं किया और ना मुझे पैसा मिला. सिर्फ 5 दिन का पैसा मिला. अब मेरा मन नहीं करता है उनके साथ दोबारा काम करने का.

बता दें, युधवीर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'कर्तव्य' में नजर आए हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान लीड रोल में हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.

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