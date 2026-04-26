'भूत बंगला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की इस फिल्म को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में भी एंट्री कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म ने नौवें दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

नौवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबकि, फिल्म ने नौवें दिन 10.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 9,266 शोज मिले. वहीं 22 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के नौवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने दूसरे शनिवार को 10.75 करोड़ कमाए हैं तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 100.90 करोड़ हो गया है.

ये भी पढ़ें- 'मैं सच में खुश हूं...', पत्नी गिन्नी चतरथ के प्यार में डूबे कपिल शर्मा, वायरल वीडियो में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री

'भूत बंगला' का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म के डे वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो पेड़ प्रिव्यूज में फिल्म ने 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले दिन फिल्म ने 12.25 करोड़, दूसरे दिन 19 करोड़, तीसरे दिन 23 करोड़, चौथे दिन 6.75 करोड़, पांचवें दिन 8 करोड़, छठे दिन 6.1 करोड़, सातवें दिन 5.50 करोड़ कमाए.

फिल्म ने पहले हफ्ते में 84.40 करोड़ का कलेक्शन किया. फिर आठवें दिन 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 161.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 41.50 करोड़ का बिजनेस किया.



ये भी पढ़ें- 'गुड न्यूज आने वाली है?' विक्की जैन और अंकिता लोखंडे को देख बोले पैप्स तो ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन

फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी जब भी साथ आती है बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती है. उनकी हेरा फेरी, भूल भुलैया जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दे उड़ा दिए थे. अब दोनों साथ में भूत बंगला से फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, तबु, वामिका गब्बी, मिथिला पालकर जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म में अक्षय कुमार लंदन से इंडिया आते हैं अपने गांव. यहां वो अपने पुश्तैनी बंगले पर अपनी बहन की शादी का प्लान करते हैं. इसके बाद फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं.