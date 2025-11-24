रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' ने 21 नवंबर को रिलीज के बाद से हर दिन खूब नोट कमाए. लेकिन ये सिलसिला पहले वीकेंड के खत्म होते ही खत्म हो गया.

फिल्म आज से वीकडेज में एंट्री कर चुकी है और फिल्म की कमाई के शुरुआती आंकडे़ भी सामने आ चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई की है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.75 करोड़ रुपये बटोरे. दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई 2.75 करोड़ रही. वहीं संडे की छुट्टी का फायदा फिल्म को तीसरे दिन मिला और ये बढ़कर 3 करोड़ हो गया.

अब आज फिल्म अपने चौथे दिन के लिए कमा रही है और 10:05 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 1.27 करोड़ ही हो पाया है. टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 9.77 करोड़ हो चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'मस्ती 4' का बजट और वर्ल्डवाइ़ड कलेक्शन

फिल्म का बजट कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 करोड़ रुपये है. और सैक्निल्क के मुताबिक इसने वर्ल्डवाइड 11 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. यानी फिल्म अपने बजट का सिर्फ एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा ही निकाल पाई है.

'मस्ती 4' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

फिल्म के हिट होने की सीधी परिभाषा देखें तो जब फिल्म की कमाई उसके बजट के दोगुने के आसपास पहुंच जाती है तो उसे हिट माना जाता है. फिल्म अभी इस आंकड़े से बहुत दूर है. फिल्म को हिट होने के लिए करीब 80 करोड़ रुपये कमाने होंगे.

View this post on Instagram A post shared by Aftab Shivdasani (@aftabshivdasani)

'तेरे इश्क में' बनेगी 'मस्ती 4' की राह का रोड़ा?

28 नवंबर को धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज हो रही है, जिसका बज भी ठीकठाक बना हुआ है. ऐसे में शुक्रवार तक ही फिल्म के पास समय है. वरना धनुष की फिल्म के आने के बाद 'मस्ती 4' के कलेक्शन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.