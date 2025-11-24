धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. पूरे बॉलीवुड और फैंस में दुख की लहर दौड़ गई है. 89 साल के धर्मेंद्र पिछले 65 सालों से बॉलीवुड में अपनी धाक जमाकर रखने वाले एक्टर थे. उनकी फैन फॉलोविंग कभी कम नहीं हुई. बेबी बूमर से लेकर मिलेनियल तक और फिर जेन जी के टेस्ट वाली फिल्में भी उन्होंने की.

धर्मेंद्र के पास इतनी हिट फिल्में हैं जितनी आज के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के पास भी नहीं हैं. वो सबसे चहेते एक्टर्स में हमेशा रहे, इसके बावजूद कभी भी उन्हें सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिल पाया. जबकि बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में कमाल करती थीं. रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी तीनों तरह की विधाओं में उनकी पकड़ भी बेहद मजबूत थी. लेकिन कुछ वजहें ऐसी रहीं जिन्होंने उन्हे सुपरस्टार का तमगा मिलने से रोक दिया.

इसकी कई वजहें रहीं जैसे कभी राजेश खन्ना का दौर तो कभी अमिताभ बच्चन का दौर, कभी एक साथ कई फ्लॉप्स तो कभी ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट होने के बावजूद सोलो फिल्म का न होना. चलिए सभी वजहों पर नजर डाल लेते हैं.





क्यों सुपरस्टार नहीं बन पाए धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में कीं. उन्होंने अपने करियर में 64 हिट फिल्में दीं. इतनी हिट फिल्में तो शाहरुख और सलमान के पास भी नहीं हैं. शाहरुख के पास 35, सलमान के पास 38 और अमिताभ बच्चन के पास 57 फिल्में हैं. राजेश खन्ना के पास कुल 42 हिट फिल्में हैं.

इसके बावजूद धर्मेंद्र सुपरस्टार नहीं बन पाए क्योंकि जब वो आए तब दिलीप कुमार के पास ये तमगा था. फिर शिफ्ट होकर ये टैग राजेश खन्ना के पास और उसके तुरंत बाद अमिताभ बच्चन के नाम पर सज गया.

70 के दशक में कई हिट देने के बावजूद उनकी ज्यादातर फिल्म मल्टीस्टारर रहीं. यानी उनके पास इस दौरान सोलो हिट्स कम ही रहीं. इन फिल्मों में धरम वीर, चाचा-भतीजा, शोले, यादों की बारात और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में थीं. इस दौरान अमिताभ बच्चन सोलो हिट्स दे रहे थे.

धर्मेंद्र के करियर में जितनी हिट फिल्में हैं उससे कहीं ज्यादा फ्लॉप्स भी हैं. मिथुन चक्रवर्ती के बाद वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फ्लॉप देने वाले एक्टर बन गए. उनके खाते में 150 फ्लॉप फिल्में आईं.



