हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमराठी ब्लॉकबस्टर 'देऊळ बंद 2' का बढ़ गया था बजट, शाहरुख खान ने की थी मदद, बोले- बिल माफ कर दो

मराठी ब्लॉकबस्टर 'देऊळ बंद 2' का बढ़ गया था बजट, शाहरुख खान ने की थी मदद, बोले- बिल माफ कर दो

'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. अब फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि शाहरुख खान ने उन्हें फिल्म कलर ग्रेडिंग बजट में डिस्काउंट दिया.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का आंकड़ा पार चुकी है. फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया है. हाल ही में उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए शाहरुख खान ने उन्हें डिस्काउंट दिया.

शाहरुख खान ने 'देऊळ बंद 2' को दिया था डिस्काउंट

यूट्यब चैनल Abhijat Marathi Filmy संग बातचीत में डायरेक्टर प्रवीण तरडे ने फिल्म को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म के कलर ग्रेडिंग के लिए शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को हायर किया था. शुरू में इसका बजट 12 लाख था लेकिन शूट होते तक ये 42 लाख हो गया. ये बड़ा अमाउंट था मराठी फिल्म के लिए.

शाहरुख खान बोले- बिल माफ करो

आगे प्रवीण ने बताया कि वो ये पैसा नहीं दे पा रहे थे. जब शाहरुख खान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने अपनी टीम से एक सवाल पूछा कि फिल्म कैसी है? तो जब उन्हें पता चला कि फिल्म अच्छी है और इमोशनल करने वाली है तो शाहरुख ने अपनी टीम से कहा, 'बिल माफ करो. पिक्चर अच्छी है ना? दे दो. ये मराठी फिल्म है. हम पैसा का मामला बाद में देख लेंगे.'

ये भी पढ़ें- 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट PMO से लिखी गई? एक्टर राकेश बेदी ने बता दिया सच

'देऊळ बंद 2' का बॉक्स ऑफिस

फिल्म की बात करें तो कोईमोई के मुताबिक, फिल्म10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म में मोहन जोशी, स्नेहल तरडे, प्रवीण तरडे. महेश मांजरेकर, प्रसाद ओक, ओम भुटकर, मंगेश देसाई, अतुल कुदळे जैसे स्टार्स हैं. फिल्म ने ग्रॉस 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. वहीं नेट फिल्म 70 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है. 

ये फिल्म 2015 में आई 'देऊळ बंद' का दूसरा पार्ट है. पहले पार्ट ने 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म 6 करोड़ के बजट में बनी थी. पहले पार्ट को बहुत सराहा गया था. अब वैसा ही प्यार दूसरे पार्ट को भी मिल रहा है. हर तरफ इस फिल्म की चर्चा है. 

ये भी पढ़ें- 'बंटवारा 1947' का टीजर रिलीज, सनी देओल का दमदार अवतार, यूजर्स बोले- गदर की याद आ गई

Published at : 18 Jun 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Box Office Deool Band 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मराठी ब्लॉकबस्टर 'देऊळ बंद 2' का बढ़ गया था बजट, शाहरुख खान ने की थी मदद, बोले- बिल माफ कर दो
मराठी ब्लॉकबस्टर 'देऊळ बंद 2' का बढ़ गया था बजट, शाहरुख खान ने की थी मदद, बोले- बिल माफ कर दो
बॉलीवुड
'2 घंटे बात की तो...', ममता कुलकर्णी के प्यार में थे शादीशुदा आमिर खान, किया था सुसाइड की कोशिश?
ममता कुलकर्णी के प्यार में थे शादीशुदा आमिर खान, किया था सुसाइड की कोशिश?
बॉलीवुड
May Box Office Report: मई में बॉक्स ऑफिस पर बरसे 1138 करोड़, 'करुप्पु' और 'दृश्यम 3' ने एकतरफा मचाया गदर, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं
मई में बॉक्स ऑफिस पर 1138 करोड़ का कलेक्शन, बॉलीवुड की 8 फिल्में पिटीं, साउथ ने मचाया गदर
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने 'तारक मेहता' बनने से सालों पहले ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, जेठालाल से जुड़ा कनेक्शन जान होंगे हैरान
शाहरुख खान ने 'तारक मेहता' बनने से सालों पहले ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, जेठालाल से जुड़ा कनेक्शन जान होंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hina Rabbani Khar Remark: हिना रब्बानी खार के बयान पर कंवल सिब्बल का पलटवार, इंडो-पैसिफिक पर छिड़ी बहस, जानें पूरा मामला
हिना रब्बानी खार के बयान पर कंवल सिब्बल का पलटवार, इंडो-पैसिफिक पर छिड़ी बहस, जानें पूरा मामला
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? आखिर ट्रंप को किस बात का डर
US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? ट्रंप को किस बात का डर
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget