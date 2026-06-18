मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का आंकड़ा पार चुकी है. फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया है. हाल ही में उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए शाहरुख खान ने उन्हें डिस्काउंट दिया.

शाहरुख खान ने 'देऊळ बंद 2' को दिया था डिस्काउंट

यूट्यब चैनल Abhijat Marathi Filmy संग बातचीत में डायरेक्टर प्रवीण तरडे ने फिल्म को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म के कलर ग्रेडिंग के लिए शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को हायर किया था. शुरू में इसका बजट 12 लाख था लेकिन शूट होते तक ये 42 लाख हो गया. ये बड़ा अमाउंट था मराठी फिल्म के लिए.

शाहरुख खान बोले- बिल माफ करो

आगे प्रवीण ने बताया कि वो ये पैसा नहीं दे पा रहे थे. जब शाहरुख खान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने अपनी टीम से एक सवाल पूछा कि फिल्म कैसी है? तो जब उन्हें पता चला कि फिल्म अच्छी है और इमोशनल करने वाली है तो शाहरुख ने अपनी टीम से कहा, 'बिल माफ करो. पिक्चर अच्छी है ना? दे दो. ये मराठी फिल्म है. हम पैसा का मामला बाद में देख लेंगे.'

Just 4 days before the release of the Marathi film #DeoolBand2, its DCP bill reportedly increased from ₹12 lakh to ₹42 lakh.



When the matter reached Shah Rukh Khan, he reportedly asked only one thing: “How is the film?”



After being told that the film was good, he responded:… pic.twitter.com/TE2IDZ04no — Javed (Fan) (@JoySRKian_2) June 18, 2026

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'देऊळ बंद 2' का बॉक्स ऑफिस

फिल्म की बात करें तो कोईमोई के मुताबिक, फिल्म10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म में मोहन जोशी, स्नेहल तरडे, प्रवीण तरडे. महेश मांजरेकर, प्रसाद ओक, ओम भुटकर, मंगेश देसाई, अतुल कुदळे जैसे स्टार्स हैं. फिल्म ने ग्रॉस 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. वहीं नेट फिल्म 70 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है.

ये फिल्म 2015 में आई 'देऊळ बंद' का दूसरा पार्ट है. पहले पार्ट ने 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म 6 करोड़ के बजट में बनी थी. पहले पार्ट को बहुत सराहा गया था. अब वैसा ही प्यार दूसरे पार्ट को भी मिल रहा है. हर तरफ इस फिल्म की चर्चा है.

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