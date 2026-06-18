'बंटवारा 1947' का टीजर रिलीज, सनी देओल का दमदार अवतार, यूजर्स बोले- गदर की याद आ गई

सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर सामने आ गया है. इस पावरफुल टीजर ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. टीजर को आमिर खान ने नैरेट किया है. फिल्म की कहानी भारत के आजाद होने और 1947 के बंटवारे के बैकड्रॉप पर बेस्ड है. टीजर देखकर फैंस को गदर की याद आ गई है.

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कैसा है टीजर?

टीजर की शुरुआत आमिर खान के वॉइस ओवर से होती है. वो कहते हैं, 'हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया. मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी.' टीजर में बंटवारे के वक्त का दर्द देखने को मिला. वहीं फिल्म में सनी देओल अपने एक्शन अवतार में नजर आए. फिल्म में प्रीति जिंटा भी इमोनल रोल में दिखी हैं. सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक्शन तक सब कुछ शानदार है. बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है.

सनी देओल ने टीजर शेयर करते हुए लिखा- जब बंटवारे ने लोगों के बीच में लाइन खींची तो उसने डर के ऊपर साहस को चुना.

यहां देखें टीजर...

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यूजर्स ने किया ऐसे रिएक्ट

फैंस को 'बंटावारा 1947' का टीजर काफी पसंद आया. यूजर्स को सनी देओल की सुपरहिट फिल्म 'गदर' की याद आ गई. एक यूजर ने लिखा- फिल्म का टीजर देखकर फीलिंग ऐसी आ गई कि हम फिर से सभी 2001 में चले गए हैं गदर एक प्रेमकथा देखने. रोंगटे खड़े हो गए. क्या टीजर है. दूसरे यूजर ने लिखा- क्या बात है. कसम से मजा आ गया. सुपर टीजर.





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फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखा है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, खुशी हजारे और अभिमन्यु सिंह जैसे स्टार्स हैं. अभिमन्यु फिल्म में विलेन के रोल में हैं. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने वाली है.