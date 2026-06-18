'धुरंधर' की स्क्रिप्ट PMO से लिखी गई? एक्टर राकेश बेदी ने बता दिया सच
फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल निभाया. वहीं राकेश बेदी भी फिल्म में अहम रोल में दिखे. अब राकेश बेदी ने फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर रिएक्ट किया है.
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया था. फिल्म में इंटेस एक्शन देखने को मिला. इसके अलावा फिल्म में राकेश बेदी ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से भी कमाल कर दिखाया. राकेश बेदी ने हाल ही में फिल्म को लेकर बात की है. उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर भी रिएक्ट किया है.
बुधवार को राकेश बेदी ने दिल्ली में अमृत रत्न 2026 अटेंड किया. यहां उन्होंने धुरंधर में अपने रोल को लेकेर बात की. उन्होंने बताया कि शुरू आदित्य धर उनके रोल में कॉमिक मोमेंट्स को लेकर तैयार नहीं थे.
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राकेश बेदी के रोल में कॉमिक मोमेंट को लेकर शुरू में तैयार नहीं थे आदित्य धर
राकेश ने कहा, 'जब मैंने 2-3 बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये बहुत सीरियस फिल्म है. फिल्म बहुत इंटेंस है. तो मुझे लगा कि एक्टर के तौर पर क्योंकि कॉमेडी की तरफ मेरा झुकाव भी है तो मुझे लगा कि मेरे रोल में कई जगह पर कॉमिक मोमेंट हो सकते हैं. तो मैंने आदित्य से कहा कि मुझे लगता है कि कई जगह हम कॉमेडी एड कर सकते है. क्या मैं एक ट्राई करूं? उन्होंने कहा राकेश जी अभी कहना मुश्किल है. देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं. इस पर काम करते हैं. शुरू में वो थोड़ा इसे लेकर हिचकिचा रहे थे. लेकिन जैसे हमने काम शुरू किया तो वो एंजॉय करने लगे और मुझे भी मजा आने लगा.'
PMO से लिखी गई धुरंधर की स्क्रिप्ट?
इसके बाद राकेश रोशन ने 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिखे जाने के दावे पर भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'अब ये लाइन कोई लिख नहीं सकता... जब ये फिल्म हिट हुई तो कुछ लोगों ने कहा धुरंधर की स्क्रिप्ट जो है वो पीएमओ से लिखकर आती है. मैंने कहा बताओ पीएमओ में कौनसा ऐसा आदमी है जो ये लाइन लिख सकता है. ऐसा सोच भी नहीं सकता है कोई.'
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