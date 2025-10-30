हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा का बड़ा खुलासा, करण-जौहर और आदित्य चोपड़ा के कारण संजय लीला भंसाली संग नहीं कर पाए काम

Manish Malhotra: फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने हाल ही में Two Much With Kajol and Twinkle शो में संजय लीला भंसाली के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बातचीत की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 02:19 PM (IST)
मनीष मल्होत्रा पिछले तीस सालों से फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. इस दौरान उन्होंने कई बड़े फिल्मकारों के लिए बड़े बजट वाली फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम  डिजाइन किए. ज्यादातर फिल्मकार उनके साथ कई बार काम कर चुके हैं, लेकिन संजय लीला भंसाली के साथ यह अलग कहानी है. भंसाली की फिल्में भव्य और शानदार होती हैं, जो मनीष की डिजाइन शैली से बहुत मेल खाती हैं, लेकिन खामोशी के बाद उन्होंने 30 साल से भी ज्यादा समय तक साथ काम नहीं किया.

मनीष मल्होत्रा ने संजय लीला भंसाली पर बात की
अपने हालिया शो Two Much With Kajol and Twinkle में मनीष ने बताया कि भंसाली ने उनके साथ काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि मनीष करण जौहर और आदित्य चोपड़ा के करीबी ग्रुप का हिस्सा हैं.

शो में मनीष मल्होत्रा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ मौजूद थे. जब होस्ट काजोल और ट्विंकल खन्ना ने उन डायरेक्टर की बात की जिनके साथ मनीष अक्सर काम करते हैं, तो काजोल ने कहा कि मनीष ने लगभग सभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, सिवाय भंसाली के. इस पर मनीष ने जवाब दिया, “मैंने केवल एक फिल्म खामोशी की, उसके बाद हमारा साथ नहीं बना.” खामोशी: द म्यूजिकल 1996 में रिलीज हुई थी और यह भंसाली की पहली डायरेक्ट फिल्म थी. इसके बाद उन्होंने 9 और फिल्मों और एक वेब सीरीज हीरामंडी डायरेक्ट की.

भंसाली से दूरी सिर्फ गलतफहमी की वजह से
भंसाली के साथ काम न करने के कारण मनीष ने बताया कि भंसाली को हमेशा लगता था कि वह करण जौहर और आदित्य चोपड़ा के करीबी ग्रुप का हिस्सा है. मनीष ने बाद में भंसाली से सीधे यह बात कही और कहा, “संजय, मैं  प्रोफेशनल हूं और अलग-अलग अभिनेताओं के साथ काम कर सकता हूं. कभी-कभी चीजें वैसे नहीं होतीं जैसी हम चाहते हैं, और तब आपको अपनी राह खुद बनानी पड़ती है.”

 
 
 
 
 
मनीष मल्होत्रा के करियर के बारे में
मनीष ने 1980 के दशक में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की. 1989 में उन्होंने दिव्या भारती के लिए एक अनरिलीज फिल्म में स्टाइलिस्ट के रूप में काम किया. इसके बाद 1990 में स्वर्ग से कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में डेब्यू किया और फिर रंगीला, कुछ कुछ होता है, वीर-जारा, एंथिरन जैसी कई यादगार फिल्मों के लिए कपड़े और स्टाइल डिजाइन किए.

Published at : 30 Oct 2025 02:19 PM (IST)
