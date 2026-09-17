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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई...', 'राम तेरी गंगा मैली' के वॉटरफॉल सीन पर मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी

'मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई...', 'राम तेरी गंगा मैली' के वॉटरफॉल सीन पर मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी

राज कपूर की फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में मंदाकिनी के वॉटरफॉल और ब्रेस्टफीडिंग सीन काफी चर्चा में रहे थे. अब सालों बाद एक्ट्रेस ने इन सीन्स को लेकर खुलकर बात की है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 11:34 AM (IST)
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राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म के जरिए मंदाकिनी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. उस समय वो सिर्फ 16 साल की थीं. इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था. हालांकि, फिल्म के झरने वाले सीन और ब्रेस्टफीडिंग सीन को लेकर काफी विवाद हुआ था. अब सालों बाद मंदाकिनी ने इन सीन्स को लेकर खुलकर बात की है.

वॉटरफॉल सीन को लेकर क्या बोलीं मंडाकिनी?
ANI के साथ बातचीत में मंदाकिनी ने फिल्म के पॉपुलर वॉटरफॉल सीन को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें इस सीन को करने में कहीं से भी अश्लीलता महसूस नहीं हुई. एक्ट्रेस ने कहा कि राज कपूर का काम करने का तरीका काफी सहज, प्यार भरा और जेंटल था. एक्ट्रेस ने कहा, 'राज कपूर का तरीका ऐसा था कि आप उनसे कोई सवाल ही नहीं करते थे. इतना प्यार से, इतना जेंटल, जैसे आपका फैमिली मेंबर आपसे करवा रहा हो. मुझे कहीं से भी कोई वल्गैरिटी महसूस नहीं हुई. कोई डिस्गस्टिंग फीलिंग नहीं थी.' 

मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई...', 'राम तेरी गंगा मैली' के वॉटरफॉल सीन पर मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी

'मैंने अपनी साड़ी को डबल कर लिया था...'
मंदाकिनी ने बताया कि फिल्म की कहानी गंगा की पवित्रता के इर्द-गिर्द थी. उन्होंने कहा, 'पूरी फिल्म ही इस बारे में थी कि कोई प्योरिटी नहीं है. वो उसे (गंगा को) इम्प्योर बनाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए.' एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी साड़ी को डबल कर लिया था. मंदाकिनी ने कहा, 'राज कपूर मेरे सामने थे... मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने अपनी साड़ी को डबल कर लिया. उन्होंने मुझे खुद कहा साड़ी डबल कर लो तो मैंने कर लिया. बस हो गया वो शॉट. मैं उस वक्त बहुत छोटी थी. मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इस सीन को लेकर इतना विवाद हो जाएगा.'

ब्रेस्टफीडिंग सीन भी था कैमरा एंगल का कमाल
'राम तेरी गंगा मैली' का ब्रेस्टफीडिंग सीन भी काफी चर्चा में रहा था. इस बारे में मंदाकिनी ने बताया कि सीन को असल में इस तरह शूट नहीं किया गया था, जैसा स्क्रीन पर दिखाई दिया. उन्होंने कहा, 'वो सीन असल में वैसा नहीं था, जैसा स्क्रीन पर दिखाई दिया. मैंने बच्चे को अपनी गोद में पकड़ा था और कैमरा एंगल और फ्रेमिंग इस तरह रखी गई थी कि ऐसा लगा जैसे मैं बच्चे को दूध पिला रही हूं. मैंने लो-कट आउटफिट पहना था और बच्चे को अपने करीब रखा था. कैमरे की पोजिशन की वजह से स्क्रीन पर वो सीन ब्रेस्टफीडिंग जैसा दिखाई दिया.' 

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उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं ये समझाने जाऊं कि इस सीन को कैसे शूट किया गया था तो लंबी कहानी हो जाएगी. उस वक्त मेरा जितना ब्रेस्ट दिख रहा था, उससे ज्यादा तो लोग आजकल कपड़ों में दिखाते हैं. आजकल फिल्मों में जिस तरह से स्किन शो होता है, उसके मुकाबले वो तो कुछ भी नहीं था. वो बेस्टफीड वाला सीन एकदम प्योर था.'

दोबारा नहीं किया वॉटरफॉल सीन
'राम तेरी गंगा मैली' की सक्सेस के बाद कई फिल्ममेकर्स ने मंदाकिनी से दोबारा इसी तरह का वॉटरफॉल सीन करने के लिए कहा था. हालांकि, एक्ट्रेस ने हर बार ऐसा करने से इनकार कर दिया. उनका मानना था कि किसी भी सीन को सिर्फ इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले हिट हो चुका है. सीन तभी हिट होता हैं, जब उसके पीछे अच्छी कहानी और डायरेक्टर की मजबूत सोच हो. 

मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई...', 'राम तेरी गंगा मैली' के वॉटरफॉल सीन पर मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी

ओटीटी पर कहां देखें 'राम तेरी गंगा मैली'?
'राम तेरी गंगा मैली' साल 1985 में रिलीज हुई राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी गंगा नाम की एक पहाड़ी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने प्यार की तलाश में पहाड़ों से निकलकर शहर तक पहुंचती है. फिल्म अपनी कहानी के साथ-साथ मंदाकिनी के वॉटरफॉल और ब्रेस्टफीडिंग सीन को लेकर भी काफी चर्चा में रही थी. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 17 Sep 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Mandakini Ram Teri Ganga Maili
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