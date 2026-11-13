यशवर्धन की पहली फिल्म में दिखेगा डर और रोमांस का तड़का, 'हीरो की हॉररिन' का पोस्टर आउट

साजिद खान की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'हीरो की हॉररिन' के मेकर्स ने शुक्रवार को पोस्टर रिवील कर दिया. यह एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है, जिसमें हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का मिक्सचर देखने को मिलेगा.मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें फिल्म के डरावने किरदार की एक झलक दिखाई गई है. लंबे बालों वाली, खून जैसी लाल साड़ी पहने, कटा-फटा चेहरा, चमकती सफेद आंखें, नुकीले दांत और पंजे जैसे हाथों वाली एक एंटिटी धुएं और अंधेरे के बीच नजर आ रही है.

यह तस्वीर फिल्म की डरावनी दुनिया की झलक देती है, जिसमें एक महिला की मौजूदगी है, जो बिल्कुल भी वेलकम करने वाली नहीं लग रही. अगर टाइटल एक 'हॉररिन' का वादा करता है, तो फर्स्ट लुक से लगता है कि यह एक ऐसी मुलाकात होगी, जिसके बारे में लोगों को दो बार सोचना पड़ेगा.

पोस्टर में दिखा डरावना अंदाज

पोस्टर शेयर कर मेकर्स ने लिखा, 'हीरोइन दिल ले जाती है, हॉररिन दिल खा जाती है' हाउसफुल' फेम साजिद खान द्वारा डिरेक्टेड फिल्म से एक्टर गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं. उनके साथ फिल्म में, 'लापता लेडीज' फेम एक्ट्रेस नितांशी गोयल मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. वहीं, यशवर्धन की असल जिंदगी की मां सुनीता आहूजा भी इस फिल्म में उनकी मां की भूमिका निभाती दिखेंगी.

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फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

फिल्म में चंकी पांडे, जेमी लीवर, बृजेंद्र काला, सिमरत कौर रंधावा और कृष्णा अभिषेक भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते दिखाई देंगे. इसके अलावा फिल्म में गोविंदा का एक खास कैमियो भी होने की चर्चा है.

जय हो मीडिया वेंचर्स के प्रोडक्शन में बनी और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड द्वारा पेश की गई इस फिल्म को शोभा कपूर, एकता कपूर और अमर बुटाला ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का एक मनोरंजक मिक्सचर है, फिल्म में डरावने सीन , के साथ भरपूर हंसी-मजाक और यशवर्धन का शानदार डांस देखने को मिलेगा. यह फिल्म अगले साल थिएटर में रिलीज होगी.