ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने रचा इतिहास, कर्नाटक में तीसरी 100 करोड़ी फिल्म देने वाले बने पहले एक्टर

'रामायण' ने रचा इतिहास, कर्नाटक में तीसरी 100 करोड़ी फिल्म देने वाले बने पहले एक्टर

Yash Box office Collection Records: यश ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने 'रामायण' से इतिहास ही रच दिया है. चलिए बताते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. ये रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. इसे दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला है, जिसकी वजह से इसने हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ तक में इतिहास ही रच दिया है.

जहां ये रणबीर कपूर से लेकर साई पल्लवी और रवि दुबे समेत अन्य कलाकारों के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है वहीं, इसी बीच यश ने इस फिल्म से इतिहास रच दिया है. उन्होंने कर्नाटक में लगातार तीसरी 100 करोड़ी फिल्म देने का रिकॉर्ड बना दिया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 6 बजे तक 588 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 6 बजे तक 588 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
बॉलीवुड
रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी ने मुंबई में शुरू किया नया बिजनेस, खोला पहला कैफे
रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी ने मुंबई में शुरू किया नया बिजनेस, खोला पहला कैफे
बॉलीवुड
'जैसे वो खुद ही असली अवतार हों', सीरियल 'रामायण' के कलाकारों के फिल्म 'रामायण' पर कमेंट से भड़के वरुण ग्रोवर
सीरियल 'रामायण' के कलाकारों के फिल्म 'रामायण' पर कमेंट से भड़के वरुण ग्रोवर

यश ने 100 करोड़ी फिल्म देने का कर्नाटक में बनाया रिकॉर्ड

कोईमोई के अनुसार, 'रामायण' ने ओपनिंग वीक में 686.26 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया. जबकि फिल्म ने कर्नाटक में 101.35 करोड़ का बिजनेस महज 8 दिनों में ही कर डाला. ऐसा करने वाली ये 9वीं फिल्म बन चुकी है. फिल्म के कर्नाटक में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने के बाद यश ने इतिहास रच दिया है. ये उनकी तीसरी फिल्म बन गई है, जिसने कर्नाटक में 100 करोड़ का बिजनेस किया है.

यह भी पढ़ें: भारत की 100 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में टॉप 10 में 'रामायण' की एंट्री, 'एनिमल'-'पठान' सब पस्त

गौरतलब है कि यश ने 'रामायण' से पहले 'केजीएफ 1' से कर्नाटक में 135.36 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इसके साथ ही उन्होंने 'केजीएफ 2' से 182.96 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया था. ये उनकी दूसरी 100 करोड़ी फिल्म थी, जिसने कर्नाटक में इस जादुई आंकड़े को टच किया था. इसके साथ ही दूसरे नंबर पर ऋषभ शेट्टी हैं, जिन्होंने दो फिल्में 'कांतारा' (183.6 करोड़) और 'कांतारा-1' (247.48 करोड़) दी थी.

'रामायण' का इंडिया और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इसके अलावा अगर बात की जाए 'रामायण' के इंडिया और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने इंडिया में 8 दिनों में 564.60 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 1,033.55 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसने ओवरसीज में भी 358.50 करोड़ का कारोबार कर लिया है. 

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Collection Day 9 Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 6 बजे तक 588 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' का जलवा जारी, 9वें दिन 6 बजे तक 588 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
बॉलीवुड
रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी ने मुंबई में शुरू किया नया बिजनेस, खोला पहला कैफे
रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी ने मुंबई में शुरू किया नया बिजनेस, खोला पहला कैफे
बॉलीवुड
'जैसे वो खुद ही असली अवतार हों', सीरियल 'रामायण' के कलाकारों के फिल्म 'रामायण' पर कमेंट से भड़के वरुण ग्रोवर
सीरियल 'रामायण' के कलाकारों के फिल्म 'रामायण' पर कमेंट से भड़के वरुण ग्रोवर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
मध्य प्रदेश
छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात
छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात
ऐस्ट्रो
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, 31 दिसंबर तक क्या होगा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget