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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपांच पसलियों के फ्रैक्चर को दी मात, अब जल्द सेट पर लौटेंगे टीनू आनंद !

पांच पसलियों के फ्रैक्चर को दी मात, अब जल्द सेट पर लौटेंगे टीनू आनंद !

पांच पसलियों में फ्रैक्चर और फेफड़े में चोट के बाद टीनू आनंद की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है. एक्टर को उम्मीद है कि वह अगले महीने से दोबारा शूटिंग शुरू कर सकेंगे.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 13 Nov 2026 06:19 PM (IST)
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एक्टर और फिल्ममेकर टीनू आनंद की सेहत को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है. पसलियों में फ्रैक्चर के बाद अस्पताल में भर्ती हुए टीनू अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में अपनी सेहत का अपडेट देते हुए बताया कि अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं और उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है.

एक्टर को उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने काम पर भी लौट सकेंगे. उन्होंने बताया कि संभव है कि अगले महीने से वह दोबारा शूटिंग शुरू कर दें.

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पांच पसलियों में हुआ था फ्रैक्चर

टीनू आनंद के इस बयान से उनके चाहने वालों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को राहत मिली है. दरअसल, टीनू आनंद की पांच पसलियों में फ्रैक्चर हुआ था. चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी एक टूटी हुई पसली फेफड़े में चुभ गई थी, जिससे फेफड़े में छेद हो गया था. इस वजह से उनकी हालत को देखते हुए उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी.

अस्पताल से घर लौटने के बाद भी उनकी परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई. पसलियों में चोट के कारण उन्हें उठने-बैठने, बिस्तर से उठने और करवट बदलने तक में दर्द का सामना करना पड़ रहा था. यहाँ तक कि बोलने में भी उन्हें दिक्कत महसूस हो रही थी. घर पर ही उनकी फिजियोथेरेपी कराई जा रही थी. फिलहाल एक्टर ने अपनी सेहत में सुधार की जानकारी दी है और अगले महीने से शूटिंग शुरू करने की उम्मीद जताई है.

 

 
 
 
 
 
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ऐसा रहा टीनू आनंद का फिल्मी सफर

टीनू आनंद हिंदी सिनेमा का जाना-पहचाना नाम हैं. उनका असली नाम वीरेंद्र राज आनंद है. उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ करीब पांच साल तक डायरेक्टर के रूप में काम किया. इस दौरान वह 'गूपी गाइन बाघा बाइन', 'अरण्येर दिन रात्रि' और 'प्रतिद्वंद्वी' जैसी फिल्मों से जुड़े रहे.

इसके बाद टीनू आनंद मुंबई लौटे और डायरेक्टर की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 'कालिया', 'शहंशाह', 'मैं आजाद हूं' और 'मेजर साब' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया. बतौर अभिनेता भी उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं. 'अग्निपथ', 'घातक', 'बॉम्बे', 'खिलाड़ी', 'दबंग', 'दबंग 2', 'सालार: पार्ट 1' और 'लकी भास्कर' जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को देखा गया. टीनू आनंद हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.

 

Published at : 13 Nov 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Tinu Anand
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