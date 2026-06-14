कितनी पढ़ी-लिखी हैं 'मैं वापस आऊंगा' की शरवरी वाघ? 16 साल में शुरू किया करियर

एक्ट्रेस शरवरी वाघ आज यानी 14 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे इम्तियाज अली ने निर्देशित किया हैं. फिल्म में उनका अंदाज और उनकी एक्टिंग खूब पसंद की जा रही हैं. साथ ही एक्टर वेदांग रैना के साथ उनकी केमेस्ट्री देखने लायक हैं. इसी बीच आइए शरवरी के एजुकेशन, करियर और फिल्मों के बारे में जानते हैं.

शरवरी की पढ़ाई

शरवरी का जन्म 1997 में बिल्डर शैलेश वाघ के घर हुआ. उनकी मां नम्रता वाघ एक आर्किटेक्ट हैं. शरवरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के दादर पारसी यूथ्स असेंबली हाई स्कूल से की. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए रूपारेल कॉलेज में दाखिला लिया और बी एससी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के साथ ही उन्होंने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी.

इसके बाद उन्होंने 'जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो' से 9 महीने का एक्टिंग कोर्स किया. फिर खुद को और इंप्रूव करने के लिए उन्होंने थिएटर वर्कशॉप में भाग लिया. हालांकि शरवरी राजनीतिक परिवार से आती हैं. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी उनके नाना थे, जो 1995-1999 तक कार्यरत रहे.

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असिस्टेंट डायरेक्टर बन किया काम

शरवरी ने अपने करियर की शुरुआत 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी-आजादी के लिए से की थी. हालांकि एक्टिंग से पहले वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं, जिसमें प्यार का पंचनामा 2, बाजीराव मस्तानी और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्में शामिल हैं.

इसके बाद उन्होंने 2021 में फिल्म बंटी और बबली 2 से डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान हॉरर-कॉमेडी फिल्म मुंज्या से मिली. फिर उन्हें नेटफ्लिक्स की फिल्म 'महाराज' में आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ देखा गया.

शरवरी का वर्कफ्रंट

बता दें कि उनकी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक अधूरी प्रेम कहानी है. फिल्म में उनके साथ वेदांग रैना, नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार हैं. इसके अलावा उन्हें आने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' में देखा जायेगा, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी लीड रोल में नजर आएंगी.

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