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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडWorld Soical Media Day: आलिया-रणबीर से अनुष्का-विराट तक, बॉलीवुड के इन कपल्स की शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचा दिया था तहलका

World Soical Media Day: आलिया-रणबीर से अनुष्का-विराट तक, बॉलीवुड के इन कपल्स की शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचा दिया था तहलका

World Soical Media Day: बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी की फोटोज ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया था. हर सेलिब्रिटी शादियां ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Jun 2026 07:40 PM (IST)
World Soical Media Day: बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी की फोटोज ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया था. हर सेलिब्रिटी शादियां ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया.

सेलिब्रिटी शादियां अब सिर्फ निजी समारोहों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि सोशल मीडिया के सबसे बड़े पलों में से एक बन चुकी हैं. फैंस अपने पसंदीदा सितारों की शादी की पहली ऑफिशियल तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ निजी समारोह के भावुक कैप्शन और यादगार पल, मिलकर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल बना देते हैं. तो आइए वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के मौके पर एक नजर डालते हैं उन बॉलीवुड कपल्स पर, जिनकी शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब धूम मचाई और आज भी फैंस की पसंदीदा बनी हुई हैं.

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दिसंबर 2017 में इटली के टस्कनी में शादी के बंधन में बंधे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी ड्रीमी वेडिंग तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. पेस्टल थीम वाली उनकी शादी की तस्वीरें उस साल सबसे ज्यादा शेयर की जाने वाली सेलिब्रिटी तस्वीरों में शामिल रही थीं और इन तस्वीरों ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी वेडिंग अनाउंसमेंट का नया ट्रेंड सेट किया था.
दिसंबर 2017 में इटली के टस्कनी में शादी के बंधन में बंधे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी ड्रीमी वेडिंग तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. पेस्टल थीम वाली उनकी शादी की तस्वीरें उस साल सबसे ज्यादा शेयर की जाने वाली सेलिब्रिटी तस्वीरों में शामिल रही थीं और इन तस्वीरों ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी वेडिंग अनाउंसमेंट का नया ट्रेंड सेट किया था.
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जैसलमेर में हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शाही शादी किसी ने भी खूब लोंगो का ध्या खींचा. उनकी पहली वेडिंग पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी. खासकर उनकी शानदार केमिस्ट्री और आइकॉनिक कैप्शन ने फैंस का दिल जीत लिया.
जैसलमेर में हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शाही शादी किसी ने भी खूब लोंगो का ध्या खींचा. उनकी पहली वेडिंग पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी. खासकर उनकी शानदार केमिस्ट्री और आइकॉनिक कैप्शन ने फैंस का दिल जीत लिया.
Published at : 29 Jun 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Deepika Padukone Priyanka Chopra

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