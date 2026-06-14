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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSurbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: 'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म

Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: 'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म

Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: सुरभि ज्योति मां बन गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. 13 जून को उन्होंने बेबी को जन्म दिया.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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'कुबूल है' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति के घर खुशियों की किलकारी गूंजी है. वो मां बन गई हैं. सुरभि ज्योति ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. सुरभि ने पोस्ट कर बताया कि उन्होंने 13 जून को बेबी गर्ल को जन्म दिया. 

सुरभि ज्योति बनीं बेटी की मां

सुरभि ने एक पोस्ट शेयर की है. इसमें एक फूल नजर आ रहा है. फोटो पर लिखा है. 13 जून को बेटी का जन्म हुआ. प्यार सुरभि और सुमित. उन्होंने कैप्शन में लिखा- ॐ. हमारी बेटी आ गई है. हमारे दिल प्यार और आभार से भरे हैं. सुरभि की इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स प्यार लुटा रहे हैं.

बता दें कि सुरभि ने 11 फरवरी को प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने पति और अपने पैरों की फोटो के साथ बेबी के जूते संग फोटो शेयर की. फोटो में लिखा कि हमारी एडवेंचर जर्नी शुरू हो रही है. लिटिल लव जून में आ रहा है. इसके बाद से सुरभि ने लगातार बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज और वीडियोज शेयर किए.

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बता दें कि सुरभि ज्योति ने 27 अक्तूबर 2024 में शादी की थी. उन्होंने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सुमित सूरी संग शादी की. उनकी शादी उत्तारखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आहाना रिसॉर्ट में की थी. सुरभि की शादी काफी चर्चा में रही थी. अब शादी के 2 साल बाद सुरभि बेटी की मां बन गई हैं.

इस शोज में दिखीं सुरभि ज्योति

वर्क फ्रंट पर सुरभि को शो कुबूल है से नेम-फेम मिला था. इस शो में उन्होंने जोया फारूकी का रोल प्ले किया था. शो में करण सिंह ग्रोवर लीड रोल में थे. सुरभि और करण की जोड़ी काफी पसंद की गई. इसके अलावा सुरभि ने इश्कबाज. कोई लौट के आया है, लव और धोखा, नागिन 3 जैसे शोज किए.  उन्होंने पंजाबी फिल्में भी की हैं. वो इक कुड़ी पंजाब दी, मुंडे पटियाला दे, Khadari जैसी पंजाबी फिल्मों में दिखीं.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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