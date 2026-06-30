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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingWhat Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज

What Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज

Travel During Pregnancy: अस्पताल की तैयारियां, बच्चे के लिए खरीदारी और भविष्य की योजनाओं के बीच अक्सर दोनों को एक-दूसरे के साथ सुकून से समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता.

Written By : सोनम |  Updated at : 30 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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What Is A Babymoon And How To Plan It: मां-बाप बनने का सफर जितना खुशी से भरा होता है, उतना ही इमोशनल भी. बच्चे के आने से पहले होने वाले माता-पिता की जिंदगी में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं. अस्पताल की तैयारियां, बच्चे के लिए खरीदारी और भविष्य की योजनाओं के बीच अक्सर दोनों को एक-दूसरे के साथ सुकून से समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता. यही वजह है कि आजकल 'बेबीमून' का चलन तेजी से बढ़ रहा है.

क्या होता है बेबीमून?

बेबीमून दरअसल एक छोटा-सा ट्रिप होता है, जिस पर होने वाले माता-पिता बच्चे के जन्म से पहले साथ में कुछ यादगार पल बिताने के लिए जाते हैं. इसका मकसद सिर्फ घूमना-फिरना नहीं, बल्कि आने वाली नई जिम्मेदारियों से पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार करना और रिश्ते को थोड़ा और मजबूत बनाना होता है.

किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अगर आप भी बेबीमून की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले सही समय का चुनाव करना जरूरी है. Milkandhoneyranch के अनुसार, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही यानी लगभग 14वें से 28वें सप्ताह के बीच यात्रा करना सबसे सुरक्षित माना जाता है. इस दौरान शुरुआती महीनों की थकान और मतली काफी हद तक कम हो जाती है और शरीर भी अपेक्षाकृत बेहतर महसूस करता है. हालांकि, किसी भी यात्रा की योजना बनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

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किन जगहों का करना चाहिए चुनाव?

बेबीमून के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पहुंचने में ज्यादा समय न लगे. बहुत लंबी यात्रा, लगातार पैदल चलना या भागदौड़ वाला कार्यक्रम इस खास ट्रिप का मजा खराब कर सकता है. कोशिश करें कि ऐसी जगह जाएं जहां शांत वातावरण हो, प्राकृतिक खूबसूरती हो और जरूरत पड़ने पर अस्पताल या मेडिकल सुविधा आसानी से उपलब्ध हो. यात्रा के दौरान दिनभर में बहुत सारी एक्टिविटी रखने के बजाय सिर्फ एक या दो हल्के कार्यक्रम ही रखें. सुबह आराम से उठें, खुली हवा में टहलें, किसी सुंदर जगह बैठकर समय बिताएं या अपने पार्टनर के साथ बिना किसी जल्दबाजी के बातें करें. यही छोटे-छोटे पल इस यात्रा को खास बनाते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

पैकिंग करते समय भी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. आरामदायक कपड़े, सपोर्टिव फुटवियर, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां, प्रेग्नेंसी विटामिन, हल्के स्नैक्स और मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ जरूर रखें. यात्रा के दौरान समय-समय पर पानी पीते रहें, लंबे समय तक एक ही जगह न बैठें और बीच-बीच में पैरों को स्ट्रेच करते रहें. बेबीमून का मतलब हर दिन नई जगह घूमना नहीं है. आप चाहें तो किसी शांत रिसॉर्ट में रहकर किताब पढ़ सकते हैं, प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं या अपने आने वाले बच्चे के नाम और भविष्य को लेकर आराम से बातें कर सकते हैं. इस दौरान मोबाइल और काम से थोड़ा दूर रहना भी रिश्ते को नई ऊर्जा देता है.  बेबीमून प्लान करते समय कुछ बातों से बचना भी जरूरी है. ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां इंफेक्शन या मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा हो. बहुत ऊंचाई वाले इलाकों, अत्यधिक गर्म मौसम और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं वाले स्थान भी सही विकल्प नहीं माने जाते. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 12:10 PM (IST)
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