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'मिर्जापुर' से लेकर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर तक', ये हैं पंकज त्रिपाठी की 7 बेहतरीन फिल्में और सीरीज, ओटीटी पर करें एंजॉय
पंकज त्रिपाठी ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किरदार को यादगार बनाया है. चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज, आइए जानते हैं उनकी 7 बेहतरीन फिल्में और सीरीज, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए.
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आइए 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज से पहले पंकज त्रिपाठी की 7 बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 09:15 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion