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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मिर्जापुर' से लेकर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर तक', ये हैं पंकज त्रिपाठी की 7 बेहतरीन फिल्में और सीरीज, ओटीटी पर करें एंजॉय

'मिर्जापुर' से लेकर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर तक', ये हैं पंकज त्रिपाठी की 7 बेहतरीन फिल्में और सीरीज, ओटीटी पर करें एंजॉय

पंकज त्रिपाठी ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किरदार को यादगार बनाया है. चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज, आइए जानते हैं उनकी 7 बेहतरीन फिल्में और सीरीज, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jun 2026 09:17 PM (IST)
पंकज त्रिपाठी ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किरदार को यादगार बनाया है. चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज, आइए जानते हैं उनकी 7 बेहतरीन फिल्में और सीरीज, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए.

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आइए 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज से पहले पंकज त्रिपाठी की 7 बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज पर एक नजर डालते हैं.

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पंकज त्रिपाठी ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में कालीन भैया का किरदार निभाया था. बेहद खतरनाक माफिया डॉन के रूप में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. साल 2018 में रिलीज हुई ये सीरीज आज भी ओटीटी की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में गिनी जाती है. इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
पंकज त्रिपाठी ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में कालीन भैया का किरदार निभाया था. बेहद खतरनाक माफिया डॉन के रूप में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. साल 2018 में रिलीज हुई ये सीरीज आज भी ओटीटी की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में गिनी जाती है. इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
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साल 2012 में आई फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को काफी पसंद किया गया था. इसमें पंकज त्रिपाठी ने सुल्तान कुरैशी का किरदार निभाया था. एक बेरहम कसाई और गैंगस्टर के रूप में उनकी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. कम स्क्रीन टाइम के बावजूद उन्होंने अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
साल 2012 में आई फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को काफी पसंद किया गया था. इसमें पंकज त्रिपाठी ने सुल्तान कुरैशी का किरदार निभाया था. एक बेरहम कसाई और गैंगस्टर के रूप में उनकी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. कम स्क्रीन टाइम के बावजूद उन्होंने अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 28 Jun 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Mirzapur The Movie

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