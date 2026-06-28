साल 2012 में आई फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को काफी पसंद किया गया था. इसमें पंकज त्रिपाठी ने सुल्तान कुरैशी का किरदार निभाया था. एक बेरहम कसाई और गैंगस्टर के रूप में उनकी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. कम स्क्रीन टाइम के बावजूद उन्होंने अपने अभिनय से गहरी छाप छोड़ी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.