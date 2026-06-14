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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: 'लगान' के 'बाघा' की पत्नी खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर, बेटियां भी किसी से कम नहीं, देखें वीडियो

Video: 'लगान' के 'बाघा' की पत्नी खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर, बेटियां भी किसी से कम नहीं, देखें वीडियो

Amin Hajee With Family: बॉलीवुड एक्टर अमीन हाजी को हाल ही में अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म 'लगान' के ग्रैंड इवेंट में स्पॉट किया गया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 14 Jun 2026 01:06 PM (IST)
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बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की आइकॉनिक फिल्म 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर उन्होंने एक पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए. इस इवेंट में जाने-माने एक्टर अमीन हाजी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

अमीन हाजी की पत्नी ने चुरा ली लाइमलाइट
आमिर खान की पार्टी से अमीन हाजी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अमीन हाजी अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं. उनकी पत्नी शार्लोट व्हिटबी-कोल्स खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती हैं. उनकी दिलकश अंदाओं ने लोगों को दीवाना बना दिया है. इस इवेंट में उन्होंने पूरी लाइमलाइट चुरा ली. पार्टी में अमीन हाजी की पत्नी ब्लू कलर की लंबी वन-पीस ड्रेस पहनकर पहुंचीं. इसके साथ उन्होंने गले के नेकलेस कैरी किया था. 

 
 
 
 
 
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बेहद ग्लैमरस हैं अमीन हाजी की दोनों बेटियां
अमीन हाजी की दो बेटियां समर हाजी और स्काई हाजी हैं, जो खूबसूरती और स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. अमीन हाजी की दोनों बेटियां बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं. उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. अमीन हाजी की बड़ी बेटी समर हाजी इस इवेंट में ब्लू कलर का जंपसूट पहनकर पहंचीं. वहीं, उनकी छोटी बेटी ने  ग्रे क्रॉप टॉप और लाइट ब्लू जींस कैरी की थी. 

Video: 'लगान' के 'बाघा' की पत्नी खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर, बेटियां भी किसी से कम नहीं, देखें वीडियो

अमीन हाजी और शार्लोट व्हिटबी-कोल्स की शादी
अमीन हाजी ने फिल्म 'लगान' में 'बाघा' का आइकॉनिक किरदार निभाया था. उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. अमीन हाजी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2005 में ब्रिटिश मूल की सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर शार्लोट व्हिटबी-कोल्स से शादी रचाई थी. 

Video: 'लगान' के 'बाघा' की पत्नी खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर, बेटियां भी किसी से कम नहीं, देखें वीडियो

दोनों की मुलाकात फिल्म 'लगान' के सेट पर हुई थी. उस समय शार्लोट केवल 23 साल की थीं. फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. अमीन और शार्लोट की दो बेटियां समर हाजी और स्काई हाजी हैं. 

ये भी पढ़ें:- Photos: आमिर खान की पार्टी में छाईं एक्स-वाइफ किरण राव, बेटे आजाद ने भी लूटी महफिल, देखें फोटोज

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Published at : 14 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Lagaan Amin Hajee
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