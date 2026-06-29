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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कहां से लाए हो, ये कैसा लड़का है...' शाहरुख से पहली मुलाकात में हैरान रह गई थीं काजोल, सुनाया था दिलचस्प किस्सा

'कहां से लाए हो, ये कैसा लड़का है...' शाहरुख से पहली मुलाकात में हैरान रह गई थीं काजोल, सुनाया था दिलचस्प किस्सा

साथ में आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में कर चुके काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी काफी पसंद की गई है. लेकिन, क्या आप दोनों की पहली मुलाकात के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जान लीजिए.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 29 Jun 2026 03:36 PM (IST)
साथ में आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में कर चुके काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी काफी पसंद की गई है. लेकिन, क्या आप दोनों की पहली मुलाकात के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जान लीजिए.

काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बड़े पर्दे की सबसे सफल और रोमांटिक जोड़ियों में शुमार है. दोनों स्टार्स ने साथ में आधा दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनकी लगभग सारी फिल्मे सफल रही हैं. आज हम आपको दोनों की पहली मुलाकात के बारे में बताने जा रहे हैं. शाहरुख से पहली मुलाकात के दौरान एक्ट्रेस हैरान रह गई थीं.

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काजोल और शाहरुख खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया था. दोनों की साथ में की गई पहली फिल्म 'बाजीगर' थी. उस वक्त दोनों इंडस्ट्री के लिए नए थे. ये फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई थी.
काजोल और शाहरुख खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया था. दोनों की साथ में की गई पहली फिल्म 'बाजीगर' थी. उस वक्त दोनों इंडस्ट्री के लिए नए थे. ये फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई थी.
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शाहरुख खान से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र काजोल ने आप की अदालत शो में किया था. हालांकि पहली मुलाकात के दौरान काजल को एक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आए थे. उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये कैसा लड़का है?
शाहरुख खान से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र काजोल ने आप की अदालत शो में किया था. हालांकि पहली मुलाकात के दौरान काजल को एक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आए थे. उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये कैसा लड़का है?
Published at : 29 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Kajol शाहरुख खान

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