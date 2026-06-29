शाहरुख खान से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र काजोल ने आप की अदालत शो में किया था. हालांकि पहली मुलाकात के दौरान काजल को एक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आए थे. उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये कैसा लड़का है?