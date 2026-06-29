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'कहां से लाए हो, ये कैसा लड़का है...' शाहरुख से पहली मुलाकात में हैरान रह गई थीं काजोल, सुनाया था दिलचस्प किस्सा
साथ में आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में कर चुके काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी काफी पसंद की गई है. लेकिन, क्या आप दोनों की पहली मुलाकात के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जान लीजिए.
काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बड़े पर्दे की सबसे सफल और रोमांटिक जोड़ियों में शुमार है. दोनों स्टार्स ने साथ में आधा दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनकी लगभग सारी फिल्मे सफल रही हैं. आज हम आपको दोनों की पहली मुलाकात के बारे में बताने जा रहे हैं. शाहरुख से पहली मुलाकात के दौरान एक्ट्रेस हैरान रह गई थीं.
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Published at : 29 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :Kajol शाहरुख खान
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'कहां से लाए हो, ये कैसा लड़का है...' शाहरुख खान से पहली मुलाकात में हैरान रह गई थीं काजोल
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