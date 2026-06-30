फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 बार की चैंपियन टीम जर्मनी को 'राउंड ऑफ 32' में पैराग्वे से हार का सामना करना पड़ा है. इसको टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर भी कह सकते हैं, क्योंकि जर्मनी की टीम सबसे मजबूत स्थिति में थी और माना जा रहा था कि वर्ल्ड कप 2026 में उसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है.

पैराग्वे की टीम ने ये जीत पेनल्टी शूट आउट के दौरान दर्ज की है. यह जीत पैराग्वे के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पेनल्टी शूट आउट में जर्मनी को हराने वाली वे पहली टीम भी बन गई है. बॉस्टन में खेले जा रहे इस मुकाबले की शुरूआत एक समय 1-1 से बराबरी पर थी.

पैराग्वे के लिए जूलियो एनसिसो ने गोल दागा और जर्मनी के लिए काई हावर्टज़ ने गोल दागा. इसी के साथ दोनों टीमों के बीच स्कोर 1-1 से बराबरी पर रहा. मैच के विजेता का चयन पेनल्टी शूट आउट से किया गया, जिसमें पैराग्वे की जीत का श्रेय गोलकीपर ऑरलैंडो गिल को जाता है.

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जर्मनी-पैराग्वे के बीच पेन्लटी शूट आउट में क्या हुआ?

जर्मनी की तरफ से पेनल्टी शूट आउट में गोल दागने कैय एवं लॉकस हावेर्ट्स सामने आए. उनके द्वारा लगाए गए गोल को ऑयरलैंडो गिल ने रोक दिया. फिर पैराग्वे की तरफ से मौरिसियो ने गोल दाग दिया.

-जर्मनी की तरफ से दूसरा किक करने जॉशुआ किमिच सामने आए और वे गोल करने में कामयाब रहे.पैराग्वे की तरफ से गुस्तावो गोमेज़ ने दूसरा गोल दागा और स्कोर 2-1 से आगे कर दिया.

-जर्मनी की तरफ से तीसरा गोल दागने जमाल मुसियाला सामने आए और उन्होंने 2-2 से स्कोर बराबर कर दिया. पैराग्वे की तरफ से तीसरा गोल माटियास गलार्ज़ा ने दागा.

-पैराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने Nick Woltemade के द्वारा लगाए गए गोल को रोक दिया.अब पैराग्वे को जीत के लिए सिर्फ एक गोल की जरूरत थी,लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था.

-पैराग्वे की तरफ से गोल दागने में एंटोनियो सनाब्रिया से एक बड़ी गलती हुई और वे गोल करने में नाकाम रहे.

-जर्मनी की तरफ से नादिएम अमीरी ने तीसरा गोल दाग कर स्कोर 3-3 से बराबरी पर ला दिया.

-पैराग्वे के खिलाड़ी फैबियन बाल्बुएना इसके बाद गोल दागने में नाकाम रहे.जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने कमान के अंदाज में गेंद को गोलपोस्ट में जाने से बचा लिया और ये खेल सडन डेथ में चला गया.

-इसके बाद जर्मनी के खिलाड़ी जोनाथन ताह से गलती हुई और वे गलती से गेंद को क्रॉसबार से ऊपर मार बैठे.अंत में पैराग्वे की तरफ से जोस कनाले गोल दागने में सफल रहे और पैराग्वे ने 4-3 से मुकाबले को जीत लिया.

ORLANDO MAGIC 🧤



Con estos dos penales atajados por Gill, Paraguay hizo historia y eliminó a Alemania en el Mundial. pic.twitter.com/Fc5FeHOa2d — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) June 29, 2026

ऑरलैंडो गिल जर्मनी के सामने दीवार बनकर खड़े रहे और पैनल्टी शूट आउट में उन्होंने दो गोल बचाकर अपनी टीम पैराग्वे को प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

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