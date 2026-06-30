हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलGermany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत

Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत

Germany vs Paraguay: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 बार की चैंपियन टीम जर्मनी को 'राउंड ऑफ 32' में पैराग्वे से हार का सामना करना पड़ा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 30 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 4 बार की चैंपियन टीम जर्मनी को 'राउंड ऑफ 32' में पैराग्वे से हार का सामना करना पड़ा है. इसको टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर भी कह सकते हैं, क्योंकि जर्मनी की टीम सबसे मजबूत स्थिति में थी और माना जा रहा था कि वर्ल्ड कप 2026 में उसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है.

पैराग्वे की टीम ने ये जीत पेनल्टी शूट आउट के दौरान दर्ज की है. यह जीत पैराग्वे के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पेनल्टी शूट आउट में जर्मनी को हराने वाली वे पहली टीम भी बन गई है. बॉस्टन में खेले जा रहे इस मुकाबले की शुरूआत एक समय 1-1 से बराबरी पर थी.

पैराग्वे के लिए जूलियो एनसिसो ने गोल दागा और जर्मनी के लिए काई हावर्टज़ ने गोल दागा. इसी के साथ दोनों टीमों के बीच स्कोर 1-1 से बराबरी पर रहा. मैच के विजेता का चयन पेनल्टी शूट आउट से किया गया, जिसमें पैराग्वे की जीत का श्रेय गोलकीपर ऑरलैंडो गिल को जाता है.

यह भी पढ़ें- Shashank Singh पर नौकर से मारपीट का आरोप, पिता और ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज

जर्मनी-पैराग्वे के बीच पेन्लटी शूट आउट में क्या हुआ?

जर्मनी की तरफ से पेनल्टी शूट आउट में गोल दागने कैय एवं लॉकस हावेर्ट्स सामने आए. उनके द्वारा लगाए गए गोल को ऑयरलैंडो गिल ने रोक दिया. फिर पैराग्वे की तरफ से मौरिसियो ने गोल दाग दिया.

-जर्मनी की तरफ से दूसरा किक करने जॉशुआ किमिच सामने आए और वे गोल करने में कामयाब रहे.पैराग्वे की तरफ से गुस्तावो गोमेज़ ने दूसरा गोल दागा और स्कोर 2-1 से आगे कर दिया.

-जर्मनी की तरफ से तीसरा गोल दागने जमाल मुसियाला सामने आए और उन्होंने 2-2 से स्कोर बराबर कर दिया. पैराग्वे की तरफ से तीसरा गोल माटियास गलार्ज़ा ने दागा.

-पैराग्वे के गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने Nick Woltemade के द्वारा लगाए गए गोल को रोक दिया.अब पैराग्वे को जीत के लिए सिर्फ एक गोल की जरूरत थी,लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था.

-पैराग्वे की तरफ से गोल दागने में एंटोनियो सनाब्रिया से एक बड़ी गलती हुई और वे गोल करने में नाकाम रहे.

-जर्मनी की तरफ से नादिएम अमीरी ने तीसरा गोल दाग कर स्कोर 3-3 से बराबरी पर ला दिया.

-पैराग्वे के खिलाड़ी फैबियन बाल्बुएना इसके बाद गोल दागने में नाकाम रहे.जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने कमान के अंदाज में गेंद को गोलपोस्ट में जाने से बचा लिया और ये खेल सडन डेथ में चला गया.

-इसके बाद जर्मनी के खिलाड़ी जोनाथन ताह से गलती हुई और वे गलती से गेंद को क्रॉसबार से ऊपर मार बैठे.अंत में पैराग्वे की तरफ से जोस कनाले गोल दागने में सफल रहे और पैराग्वे ने 4-3 से मुकाबले को जीत लिया.

ऑरलैंडो गिल जर्मनी के सामने दीवार बनकर खड़े रहे और पैनल्टी शूट आउट में उन्होंने दो गोल बचाकर अपनी टीम पैराग्वे को प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें- ICC Women's T20 World Cup 2026: महिला विश्वकप 2026 में सेमीफाइनल की चार टीमें तय, कब-कहां खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, जानिए A टू Z

 

Published at : 30 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Paraguay Germany FIFA World Cup 2026 Ornaldo Gill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: 871 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड प्राइज, जानिए विजेता से लेकर हर टीम को कितनी मिलेगी रकम
871 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड प्राइज, जानिए विजेता से लेकर हर टीम को कितनी मिलेगी रकम
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्यों फैन्स हुए परेशान? कहा- ऐसा लगता है शरीर जवाब दे देगा
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्यों फैन्स हुए परेशान? कहा- ऐसा लगता है शरीर जवाब दे देगा
फ़ुटबॉल
रोनाल्डो का गोल हुआ मिस तभी दर्शकों में बैठीं जुड़वा बहनों ने लूट ली महफिल, पुर्तगाल टीम से है खास रिश्ता
रोनाल्डो का गोल हुआ मिस तभी दर्शकों में बैठीं जुड़वा बहनों ने लूट ली महफिल, पुर्तगाल टीम से है खास रिश्ता
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Ram Mandir Donation Scam: Ayodhya जा रहे Congress अध्यक्ष को रोका..पुलिस पर भड़के Ajay Rai
Pakistan News: कराची हमले में भारत का हाथ था? पाकिस्तान ने लगा दिया आरोप... तो भारत ने धो डाला!
Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा
'भगवान श्रीराम तो सजा देंगे ही...', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर गुस्से में जयराम रमेश, सीधे PM मोदी को घेरा
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
ट्रेंडिंग
Student Cheating Viral Video : हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हेल्थ
Diabetes Diet: डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
Embed widget